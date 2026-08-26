Avanza al 92% construcción del puente en la Vialidad Mexiquense; conectará a cinco municipios con el AIFA

Avanza al 92% construcción del puente en la Vialidad Mexiquense

Como parte de la estrategia estratégica estructural del gobierno estatal, la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ejecuta la etapa final de construcción del puente de la Vialidad Mexiquense. La obra registra un avance físico del 92.25 por ciento y beneficiará diariamente a más de 15 mil automovilistas y usuarios de la región.

El proyecto, enmarcado en el programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, agilizará los traslados y mejorará la conectividad entre los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, reduciendo además el tiempo de viaje hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, informó que la Dirección General de Vialidad (DGV) se encuentra actualmente en el montaje de las últimas trabes. Estas labores completarán la interconexión entre Ecatepec y Tecámac, específicamente a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Los trabajos de cierre contemplan los siguientes elementos técnicos: colocación de concreto asfáltico en la superficie de rodamiento, instalación de alumbrado público de alta eficiencia, colocación de señalamiento horizontal y vertical para garantizar la seguridad vial.

Judá Levi Apolinar Trujillo, Director General de Vialidad, detalló que la infraestructura representa una inversión de 484 millones 476 mil pesos. El puente tendrá una longitud de 523 metros y cruzará puntos críticos como la Avenida Gran Canal de Desagüe y el Circuito Exterior Mexiquense. Su estructura consta de dos cuerpos independientes y paralelos con dos carriles de circulación por sentido.

La conclusión de esta obra consolidará la operación total de los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, un corredor de libre peaje indispensable para el desarrollo económico del nororiente de la entidad.