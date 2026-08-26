Metro y CIDESI renuevan convenio de colaboración tecnológica





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) renovaron su colaboración mediante la firma de un convenio marco que dará continuidad a una relación institucional de 18 años en materia de desarrollo tecnológico.

El acuerdo fue suscrito por Adrián Rubalcava, director general del STC, y Carlos Rubio González, director general del CIDESI, organismo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La colaboración contempla el desarrollo de soluciones de ingeniería para el mantenimiento del material rodante y las instalaciones fijas, así como proyectos orientados a la manufactura de piezas y refacciones en instalaciones del Metro.

Metro y CIDESI renuevan convenio de colaboración tecnológica

Adrián Rubalcava señaló que el convenio permitirá mantener la cooperación con instituciones tecnológicas nacionales y fortalecer las capacidades de desarrollo tecnológico del organismo, particularmente en áreas ubicadas en el conjunto Zaragoza.

Los resultados de la colaboración con el CIDESI han sido el Laboratorio de Metrología y el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada, además de diversos proyectos tecnológicos.

Cabe selalar que durante los 18 años de trabajo conjunto se han desarrollado bancos de pruebas, sistemas de pilotaje automático y soluciones relacionadas con los sistemas de lógica y tracción de los trenes. Estos proyectos están vinculados con actividades de mantenimiento de convoyes e instalaciones fijas.

En la firma participaron directivos y representantes de ambas instituciones, entre ellos responsables de las áreas de Metrología, Ingeniería Especializada, Electrónica y Semiconductores, Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, Mantenimiento de Material Rodante, Operación y Mantenimiento del STC.