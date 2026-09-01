IECM habilitará sistema para consultar perfiles de candidaturas rumbo a 2027





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) implementará el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para poner a disposición de la ciudadanía información sobre las personas que participen como candidatas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La herramienta estará dirigida a facilitar la consulta de datos curriculares y de identidad de las candidaturas a diputaciones del Congreso capitalino, así como a las alcaldías y concejalías de las 16 demarcaciones territoriales, cuyos comicios se realizarán el 6 de junio de 2027.

El organismo electoral precisó que el sistema tendrá como objetivos ampliar el acceso a la información, favorecer la transparencia en la difusión de las candidaturas y proporcionar elementos para que la población pueda tomar decisiones informadas durante el proceso electoral.

Supervisarán desarrollo y operación

El Consejo General del IECM determinó que la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas y Fiscalización será la encargada de supervisar el desarrollo e implementación de la plataforma.

Del mismo modo, ratificó a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización como la instancia responsable de coordinar la ejecución y operación del sistema.

La información que se incorpore a “Candidatas y Candidatos, Conóceles” tendrá carácter público y podrá utilizarse con fines informativos y estadísticos. Sin embargo, quedarán exceptuados aquellos datos considerados sensibles cuya publicación requiera autorización expresa.

El IECM precisó que la plataforma funcionará exclusivamente como un medio de difusión de los perfiles de las personas candidatas y no podrá ser utilizada como mecanismo de propaganda política.

El instituto prevé ofrecer a la ciudadanía información sobre quienes contenderán en los comicios locales de 2027, en los que se renovarán diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, alcaldías y concejalías.