¿Ya localizaron a Nelly Carmona? Reporte de joven desaparecida cerca del Metro Guerrero Familiares de Nelly Carmona mantuvieron bloqueada por más de tres horas la avenida Insurgentes para exigir su pronta localización (@BoletinCBPCDMX)

Tras 10 días desaparecida, Nelly Carmona continúa sin ser localizada, mientras que este lunes sus familiares bloquearon por más de tres horas la Av. Insurgentes para exigir la ayuda de las autoridades.

Nelly Kimberly Carmona Pérez, de 16 años, desapareció el pasado 22 de agosto de 2026. Sus familiares se manifestaron este lunes 31 de agosto en la Av. Insurgentes, a la altura del Eje 1, para exigir la cooperación de las autoridades y así poder dar pronto con la localización de la adolescente.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Nelly Kimberly Carmona?

Nelly Kimberly Carmona desapareció el pasado 22 de agosto; el Metro Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue el último lugar donde fue vista.

De acuerdo con sus familiares, amigos de la joven la habrían acompañado al Metro Guerrero, lugar donde la dejaron para que ella regresara a su casa. Desde ese momento, se perdió la comunicación con la joven.

Del mismo modo, sus familiares comparten que, al intentar marcar a su celular, este aparece ocupado, motivo por el cual exigen la intervención de las autoridades.

En la manifestación, la familia de Nelly Kimberly Carmona exigió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rastree el celular. Después de tres horas, los familiares retiraron el bloqueo, liberando la vialidad sin que se haya compartido alguna nueva actualización sobre el caso.

Ficha de búsqueda: Señas particulares y vestimenta de Nelly Carmona

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Búsqueda, a Nelly Kimberly Carmona se le describe como alguien de complexión robusta, piel morena, cabello negro, mediano y liso, ojos cafés medianos, nariz achatada y boca mediana. Mide 1.60 m y pesa 70 kilos; no presenta señas particulares.

El día de su desaparición portaba un pantalón de mezclilla azul rasgado, blusa negra de manga larga y tenis marca Nike en colores gris, blanco y verde.

En caso de contar con alguna información que ayude a la localización de Nelly Carmona, se pueden comunicar al 800 028 7783 o a través de WhatsApp al 55 1309 9024.