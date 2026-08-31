Texcoco conmemora 151 años de vida institucional y reconoce su historia milenaria

El municipio de Texcoco conmemoró este 31 de agosto sus 151 años de vida institucional, en una ceremonia realizada en el teatro al aire libre de la Casa del Constituyente, donde autoridades municipales destacaron la importancia histórica de la localidad y su compromiso con las nuevas generaciones.

El evento fue encabezado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, y la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, Yesenia Olivia Armas Tobón. También estuvieron presentes integrantes del gobierno municipal, representantes del Poder Judicial del Estado de México, expresidentes municipales, deportistas paralímpicos y directores de distintas áreas de la administración.

Durante la ceremonia se recordó que la historia de Texcoco va mucho más allá de los 151 años que corresponden a su conformación institucional. La cuarta regidora, Nallely Flores Valles, destacó que el pasado del municipio es milenario y ha sido parte importante de la historia del país.

La cronista de Texcoco, Martha Ortega Cantabrana, realizó una explicación sobre diferentes etapas históricas del municipio. Señaló que los primeros indicios se remontan al siglo XI, cuando llegaron migrantes provenientes de Tula a la zona de la ribera del lago.

También recordó que entre los años 1117 y 1521 se estableció la Casa Real de Texcoco y que, posteriormente, en 1302, se fundó Texcoco en la ribera del lago, en el lugar donde actualmente se encuentra el panteón municipal.

Uno de los personajes más importantes relacionados con la historia de Texcoco es Nezahualcóyotl, conocido como el Rey Poeta, quien gobernó la región y dejó una importante herencia cultural.

La cronista también destacó la llegada de Fray Pedro de Gante, quien permaneció en Texcoco entre 1523 y 1526 y fundó una escuela para niños. Además, en 1524 llegaron los primeros franciscanos evangelizadores, por lo que Texcoco es reconocido como la “cuna de la evangelización”.

Durante su participación, Ortega Cantabrana señaló que no existe un documento que establezca con precisión una fecha de fundación de Texcoco. Por ello, consideró que más que centrarse en una fecha, se debe reconocer la historia y las transformaciones que han construido la identidad de sus habitantes.

En el evento también se planteó la necesidad de recuperar otro capítulo importante de la historia del municipio. El expresidente municipal Mauricio Valdés Rodríguez recordó que en 1827 Texcoco tuvo la categoría de primera capital del Estado de México.

Ante esta situación, propuso crear una comisión encargada de investigar y rescatar la historia de Texcoco, con el objetivo de reivindicar su importancia como municipio constituyente y como primera capital estatal.

Por otra parte, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez entregó reconocimientos a estudiantes de las escuelas primarias bilingües Nezahualcóyotl, de Santa Catarina del Monte, y Cuauhtémoc, de San Jerónimo Amanalco, por su trabajo en la defensa y preservación de la cultura indígena.

También fueron reconocidos integrantes de la escuela paralímpica dirigida por el profesor Eli Froebel, debido a su participación en Juegos Panamericanos representando a Texcoco y al Estado de México en el deporte adaptado.

Asimismo, se reconoció a la familia de la basquetbolista texcocana Martha Gil Gotáz, por su trayectoria y aportación al deporte.

Finalmente, Nazario Gutiérrez señaló que el municipio debe continuar avanzando mediante acciones de obra pública, seguridad y preservación de las tradiciones de los pueblos originarios.

El alcalde llamó a las y los texcocanos a trabajar unidos para construir un mejor municipio y dejar mejores condiciones para las futuras generaciones, manteniendo viva la historia y las tradiciones que forman parte de la identidad de Texcoco.