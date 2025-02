Conmoción en Argentina: padre entrega a su hijo tras el homicidio de una niña en La Plata

Grupo de personas reunidas con pancartas y velas en una vigilia pidiendo justicia por la niña asesinada en La Plata Crédito: X/@claudiofrangul

La ciudad de La Plata, Argentina, está sumida en el dolor y la indignación tras la trágica muerte de Kim, una niña de siete años que falleció durante el robo del auto de su madre. En un giro impactante del caso, el padre de uno de los presuntos responsables, un adolescente de 17 años, tomó la decisión de entregarlo a la policía.

Héctor, el padre del joven detenido, aseguró en entrevista con medios locales que no intercederá por su hijo y que desea que “pague por lo que hizo”. “Es una mierda de persona. Con lo que hizo, es una mierda de persona y va a pagar lo que hizo. Ya le dije que no lo pienso sacar, que se pudra adentro y que pague lo que hizo”, declaró con dureza en una entrevista con los medios de comunicación de Argentina.

El hombre reveló que ya no convivía con su hijo, pues había caído en la drogadicción y vivía en la calle. Explicó que la noche del crimen, su hija le informó que su hermano menor había participado en el violento robo y en la muerte de la niña. “Mi hija me llamó y me dijo: (se resguarda el nombre del menor) ‘se robó un auto y mató a una nena’, entonces le dije que lo retuviera hasta que yo llegara”, relató Héctor.

Presuntos homicidas de la niña Kim en La Plata Crédito: Policía de la provincia de Buenos Aires y RRSS

Una tragedia que conmocionó a La Plata

El crimen ocurrió cuando dos adolescentes de 14 y 17 años despojaron a una mujer de su vehículo sin percatarse de que su hija, Kim, permanecía en el interior. La madre, desesperada, intentó advertir a los asaltantes, pero estos emprendieron la huida sin detenerse.

Según testigos y medios locales, la niña quedó atrapada en la puerta del auto al intentar bajarse y fue arrastrada durante varias cuadras, sufriendo heridas fatales. “Están marcadas las huellas de la nena, la trajeron arrastrando, están los charcos de sangre que se marcaron con el movimiento”, relataron vecinos conmocionados.

Pancarta en una manifestación pidiendo justicia por la niña asesinada en La Plata Crédito: RRSS

Reclamo de justicia y debate sobre la inseguridad

El caso ha desatado un profundo debate sobre la inseguridad y la responsabilidad de los jóvenes en hechos delictivos. Mientras la comunidad exige justicia por Kim, el testimonio de Héctor pone en el centro del debate el drama de muchas familias que luchan contra las adicciones y la delincuencia de sus propios hijos.

Las autoridades continúan con la investigación y los dos adolescentes permanecen detenidos a la espera de definiciones judiciales. Entretanto, La Plata llora la pérdida de Kim, cuya vida fue arrebatada en un episodio de brutal violencia que sacudió al país.

(Con información de El Clarín)