Trump amaga con desatar “un infierno” en 48 horas si Irán no abre el estrecho de Ormuz

Protesta en Irak para exigir el fin de los ataques de EU e Israel contra Irán (EFE)

36 días de guerra — “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió Trump en su cuenta de la red Truth Social, dond reiteró que los objetivos serán sus centrales energéticas.

El republicano aseveró que Washington dejará de atacar centrales energéticas del régimen de los Ayatolás durante 10 día, por lo que recordó que “pospongo el plazo para la destrucción de las plantas energéticas 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora de la costa este”, apuntó.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EU e Israel contra Teherán.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo destruirá sus centrales eléctricas.

Pese a que el mandatario ya fue interrogado sobre el ultimátum a Irán sobre consideraba volver a extender el plazo y no lo descartó, el mensaje de este sábado sugiere una fecha definitiva.

Sin embargo, el viernes el huésped de la Casa Blanca publicó un mensaje que aludía a “un poco más de tiempo”.

“Con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna. ¿Sería una ‘mina de oro’ para el mundo?”, afirmó.

DRONES

En tanto, Teherán autorizó el tránsito de buques que transportan productos básicos (incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado) y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas, pero no ha dejado pasar buques con combustible.

Asimismo, el régimen iraní comunicó que su Ejército afirmó haber atacado varios objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, en una nueva fase de sus operaciones con drones.A través de un comunicado, el Ejército anunció haber lanzado drones Arash-2 contra un radar de detección de misiles y drones de combate del Ejército estadounidense, así como contra instalaciones de la industria del aluminio en Emiratos Árabes Unidos, además de un cuartel de mando de unidades mecanizadas, blindadas y de helicópteros en Kuwait.

Desde el inicio de los ataques de EU e Israel contra Irán, al menos 30 universidades iraníes han sido blanco de misiles (EFE)

El documento sostiene que EU mantiene inversiones estratégicas en la industria del aluminio de EAU, utilizada —según afirma— en la fabricación de cazas como el F-35, además de misiles, tanques y vehículos blindados.

Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión regional, con intercambios de ataques que afectan a infraestructuras estratégicas y elevan el riesgo de una mayor escalada del conflicto, sobre todo después de que el presidente Donald Trump advirtiera hoy de que, si la República Islámica no alcanza un acuerdo para el fin de la guerra en 48 horas, desatará el “infierno” sobre el país.

UNIVERSIDADES

Al cumplirse el día 36 de este conflicto bélico, la República Islámica denunció que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacadas directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.

“Hasta el momento, más de 30 universidades del país han sido objeto de ataques directos”, declaró a los periodistas el ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hosein Simaei Sarraf, en la Universidad Shahid Beheshti, en el norte de Teherán, donde uno de sus edificios resultó destruido por un bombardeo el viernes por la tarde, según informó la agencia de noticias IRNA.

El ministro criticó que los ataques de EU e Israel vayan dirigidos contra instalaciones civiles e infraestructuras clave para la educación y la investigación, y señaló que han causado la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.Simaei Sarraf denunció que, según el derecho internacional, este tipo de acciones constituyen no solo una violación de las normas internacionales, sino también un crimen contra la humanidad.

El Ejército israeló mantiene su ofensiva contra territorio libanés

“El ataque a las infraestructuras es un crimen contra la humanidad. Es increíble que, en la era de los derechos humanos y en el siglo XXI, se ataque a instalaciones y civiles, y aún peor, a las infraestructuras científicas y vitales de la humanidad”, reprochó.

Además, indicó que millones de alumnos y universitarios se han visto privados de continuar con sus estudios y labores de investigación como consecuencia de la guerra.

BÚSQUEDA

En tanto, el Pentágono y el Ejército iraní buscan a uno de los pilotos del caza estadounidense que fue derribado en el sur de la República Islámica el viernes, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre este militar de EU.

Ni el Departamento de Guerra de Estados Unidos ni el Comando Central (Centcom) han dado mayor información sobre lo sucedido y quien salió a dar un mensaje fue Trump, quien también ha mantenido el hermetismo y ha negado que el derribo del caza estadounidense por las fuerzas iraníes afectara las negociaciones con Teherán, señaló en una entrevista con la cadena NBC News.

LÍBANO

Por otra parte, el Ejército israelí continuó con sus ataques de forma simultánea contra Líbano e Irán, y aseguró haber bombardeado “más de 140 objetivos” en el primer país.Sobre los objetivos en Irán, el Ejército detalló en su comunicado ataques contra un presunto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba “una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos”, así como instalaciones para la producción de estos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.

En el Líbano, Israel enumeró como objetivos golpeados un “centro de entrenamiento” de Hizbulá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan; y dijo que sus tropas continúan requisando armamento y matando a milicianos en el sur.

En tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó un impacto cerca de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio, sin fugas radiactivas.

La Crónica de Hoy 2026