Fuertes lluvias y un terremoto cobran la vida de 69 personas en Afganistán

Fuerzas de seguridad yu civiles buscan a personas bajo montrañas de lodo tras un terremoto en el noreste de Afganistán (EFE)

Furia de la naturaleza — Un saldo de 61 muertos y 119 heridos han dejado las lluvias torrenciales que han azotado Afganistán, en las últimas horas, emergencia que se registra a la par de un terremoto que el viernes azotó el noreste del país y donde perdieron la vida ocho personas de una misma familia, reportaron las autoridades.

El portavoz del gobierno Tgalibán, Zabihullah Mujahid, señaló que otras cuatro personas están desaparecidas, al tiempo que continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Las lluvias también han causado daños generalizados en viviendas, agricultura y medios de subsistencia. Según las cifras oficiales, 2,448 casas han quedado total o parcialmente destruidas y miles de familias se quedaron sin refugio.

En los últimos años, Afganistán ha sufrido inundaciones devastadoras repetidamente, que han dejado numerosas pérdidas humanas, heridos y daños en la infraestructura.

Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones repentinas y las sequías, están aumentando en Afganistán, un fenómeno que los expertos vinculan con la crisis climática.

A pesar de tener una huella de carbono mínima, el país se encuentra entre las naciones más afectadas por el cambio climático y sigue estando mal preparado para afrontar la situación tras décadas de conflicto, infraestructura deficiente y una economía precaria, agravadas por los recientes terremotos e inundaciones severas.

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