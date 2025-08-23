Zelenski advierte en el día de la bandera que Ucrania no entregara su tierra “al ocupante”

La Fiscalía regional de Zakarpatia, en Ucrania, exhibió el sitio donde un ataque ruso tuvo como banco una instalación industrial (EFE)

Guerra Rusia-Ucrania — En tono desafiante y en un mensaje directo a Rusia, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió en un mensaje por el día de la bandera, que no entregará el territorio ucraniano al ocupante.

“Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de la red social X. La bandera, dijo Zelenski, da a quienes regresan del cautiverio la sensación de estar en casa y algo que les da fe a quienes viven en los territorios temporalmente ocupados.

“Esta misma bandera encarna un sentimiento de liberación para quienes rescatamos del cautiverio ruso. Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado”, aseguró.

“Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no sólo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado”, agregó.

Ataques rusos contra zonas urbanas de Ucrania no cesan (EFE)

RUSIA

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia, dijo haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk.

Según la dependencia rusa, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas. También anunciaron el control de otra localidad en la región de Donetsk, ubicada a 30 kilómetros de Sloviansk, otro de los objetivos de la ofensiva en marcha. (Información de agencias)

La Crónica de Hoy/2025