Cuba libera a primeros 20 presos políticos de los más de 2,000 que prometió por gesto humanitario

El régimen cubano ha liberado a cuenta gotas a presos políticos (Archivo/EFE)

Crisis humanitaria — La Organización No Gubernamental Prisoners Defenders (PD), reportó este sábado que van 27 presos políticos excarcelados por el régimen cubano desde el anuncio el pasado 12 de marzo de un proceso, acordado con El Vaticano, que contempla la salida de la cárcel de 51 reclusos, y tambnién destaca que fueron liberados 20 más que cumplen penas por delitos comunes.

“De los 51 presos que afirmó el régimen iba a excarcelar en marzo, sólo 27 son presos políticos. Hasta los 51 anunciados, faltarían 24 presos políticos por excarcelar, porque el resto serían presos comunes, pues en marzo confirmamos más de 10 de aquella medida que eran presos comunes”, señala la ONG en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, aclara que los datos publicados este sábado “de la excarcelación bajo amenazas de 51 presos en marzo”, no deben confundirse con “el indulto de los 2,010” que el Gobierno cubano anunció el pasado jueves y de los que ya fueron liberados al menos 20.

PACTO

La cifra que informa Prisoners Defenders se refiere a la información del Ejecutivo de La Habana el pasado 12 de marzo, cuando comunicó la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido “una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión”.

Las autoridades de La Habana enmarcaron entonces esa decisión en “el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano”.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario, aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

INDULTOS

Por otra parte, el pasado 2 de abril, el Gobierno de Miguel Díaz Canel informó sobre el indulto de 2,010 presos, una decisión que calificó de “gesto solidario humanitario y soberano” y la enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa.

El comunicado del régimen refiere que entre los presos que tendrán el beneficio del indulto “aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

Cuba cerró febrero pasado con 1,214 personas detenidas por motivos políticos, según informó PD en su último informe mensual, el mayor registro desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla

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