La UE destina un millón de euros para ayudar a Pakistán tras inundaciones

Inundaciones en Pakistán (EFE)

La Unión Europea (UE) anunció este martes la entrega de un millón de euros en ayuda humanitaria a Pakistán, con el fin de garantizar servicios sanitarios, agua potable y saneamiento básico para los damnificados por las graves inundaciones provocadas por las lluvias del monzón.

“Europa está con Pakistán en medio de las devastadoras inundaciones”, expresó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, a través de un mensaje en redes sociales. La política estonia confirmó que ya transmitió sus condolencias al ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, por la tragedia y la pérdida de vidas humanas.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), las lluvias torrenciales han dejado hasta ahora 862 fallecidos y 1.147 heridos desde el inicio de la temporada de monzones, el pasado 26 de junio. Además, más de dos millones de personas han sido desplazadas en unas 2.200 aldeas de la provincia de Punjab, donde se ubica la mitad de los 240 millones de habitantes del país.

Las inundaciones han adquirido una magnitud inédita. Por primera vez en la historia de Pakistán, los tres principales ríos que cruzan la región, Chenab, Ravi y Sutlej, presentan un estado de “superinundación” simultánea, lo que ha agravado el desastre. Autoridades locales denunciaron que la India liberó aguas de varias represas río arriba, lo que elevó los niveles y empeoró la emergencia en Punjab.

Solo el lunes se reportaron al menos 35 muertes y cerca de un millón de evacuados en el este del país, luego de nuevos episodios de crecidas.

La UE subrayó que sus fondos estarán dirigidos principalmente a atender a las comunidades más golpeadas, en un esfuerzo por contener la crisis sanitaria y humanitaria derivada de las inundaciones.