Más de 88,500 afectados en el centro de España por dos grandes incendios

Incendios en España (EFE)

Los dos grandes incendios del centro de España, que avanzan descontrolados, han obligado a la evacuación de 59,488 personas y al confinamiento de otras 29,132 de numerosos municipios de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila.

Por esto, los afectados de la sierra oeste de Madrid son 50,620, entro los 29,488 evacuados y los 21,132 confinados, así lo informaron este sábado fuentes del Ministerio del Interior.

En Ávila ya son 30 mil los habitantes desalojados y 8 mil permanecen en los lugares de residencia con prohibición de salir, lo que totaliza 88,620 afectados entre ambas provincias vecinas.

Hasta el momento, el fuego ha arruinado entre 13 mil y 15 mil hectáreas de Ávila y cerca de 10 mil de Madrid, según datos provisionales del Interior, si bien las autoridades regionales madrileñas el terreno calcinado a 12 mil hectáreas.

Numerosas carreteras tuvieron que ser cortadas a causa de los siniestros, que avanzan favorecidos por un viento fuerte y cambiante y un relieve abrupto y muy arbolado.

El Gobierno de España, que asumió el mando único de esta emergencia nacional, desplegó 1,201 militares con 400 medios terrestres; más de 1,300 miembros de las fuerzas de seguridad con 60 vehículos, 110 de Protección Civil y más de 20 aeronaves.

A ello se añaden los equipos propios de las dos regiones afectadas (Madrid y Castilla y León), la ayuda de otras administraciones regionales, dos aviones desplegados desde Grecia, otros dos desde Italia y dos más ofrecidos por Turquía, además de un destacamento militar portugués.