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Hasta el momento, el fuego ha arruinado entre 13 mil y 15 mil hectáreas de Ávila y cerca de 10 mil de Madrid

Más de 88,500 afectados en el centro de España por dos grandes incendios

Por Brayan Chaga
Incendios en España (EFE)

Los dos grandes incendios del centro de España, que avanzan descontrolados, han obligado a la evacuación de 59,488 personas y al confinamiento de otras 29,132 de numerosos municipios de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila.

Por esto, los afectados de la sierra oeste de Madrid son 50,620, entro los 29,488 evacuados y los 21,132 confinados, así lo informaron este sábado fuentes del Ministerio del Interior.

En Ávila ya son 30 mil los habitantes desalojados y 8 mil permanecen en los lugares de residencia con prohibición de salir, lo que totaliza 88,620 afectados entre ambas provincias vecinas.

Hasta el momento, el fuego ha arruinado entre 13 mil y 15 mil hectáreas de Ávila y cerca de 10 mil de Madrid, según datos provisionales del Interior, si bien las autoridades regionales madrileñas el terreno calcinado a 12 mil hectáreas.

Numerosas carreteras tuvieron que ser cortadas a causa de los siniestros, que avanzan favorecidos por un viento fuerte y cambiante y un relieve abrupto y muy arbolado.

El Gobierno de España, que asumió el mando único de esta emergencia nacional, desplegó 1,201 militares con 400 medios terrestres; más de 1,300 miembros de las fuerzas de seguridad con 60 vehículos, 110 de Protección Civil y más de 20 aeronaves.

A ello se añaden los equipos propios de las dos regiones afectadas (Madrid y Castilla y León), la ayuda de otras administraciones regionales, dos aviones desplegados desde Grecia, otros dos desde Italia y dos más ofrecidos por Turquía, además de un destacamento militar portugués.

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