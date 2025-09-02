Putin abre la puerta a cooperar con EU y Ucrania en la central nuclear de Zaporiyia

Central nuclear de Zaporiyia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos e incluso con Ucrania en la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en la región ucraniana homónima anexada por Rusia en septiembre de 2022.

“También podemos colaborar con nuestros socios estadounidenses en la central nuclear de Zaporiyia. En principio, ya hemos discutido indirectamente este tema con ellos. Lo mismo, por cierto, aplica a la parte ucraniana”, declaró Putin.

El mandatario ruso hizo estas afirmaciones durante un encuentro con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en Pekín, donde ambos asisten a los actos conmemorativos por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la reunión fue transmitido en directo por la televisión estatal rusa.

Putin añadió que, en caso de darse las condiciones adecuadas, Rusia, Estados Unidos y Ucrania podrían trabajar de manera conjunta en la operación de la central nuclear.

La planta de Zaporiyia, considerada la más grande de Europa y la novena en capacidad a nivel mundial, fue tomada por el ejército ruso apenas una semana después de iniciada la invasión a Ucrania en febrero de 2022.