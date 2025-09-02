Venezuela acusa a Rubio de crear con IA el video sobre el ataque para engañar a Trump

Escalada Imagen de infrarrojo facilitada por el Comando Sur de la supuesta lancha atacada (Comando Sur)

Tras varias horas de silencio luego del supuesto derribo de una narcolancha en aguas internacionales procedente de Venezuela, con el saldo de once muertos, el régimen chavista acusó directamente al secretario de Estado de EU, Marco Rubio, de haberse inventado el ataque para justificar una intervención militar en el país.

A través de Telegram, el secretario de Comunicación venezolano, Freddy Yáñez, dijo que “parece” que el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense.

“No voy a especular”: Rubio

En el avión que trajo este martes a México al jefe de la diplomacia estadounidense, para su primera visita al país, Rubio no quiso especular sobre una posible intervención a gran escala en Venezuela, luego de su anuncio del presunto primer ataque militar en la región para combatir el narcotráfico.

“No voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”, respondió Rubio a medios a bordo del avión en el que viaja a México para realizar una visita de dos días clave, en la que tratará la cooperación entre ambos vecinos en la lucha contra los cárteles, tanto venezolanos como mexicanos.