El peronismo gana por KO a Milei en la provincia de Buenos Aires

Elecciones Karina Milei, en el ojo del huracán, por un escándalo de corrupción, mira a su hermano, el presidente de Argentina, Javier Milei, tras su dura derrota (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

El presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió este domingo la derrota de su formación ultraderechista desde que llegó al poder, hace dos años, con una motosierra en la mano para recortar pensiones, becas y todo tipo de ayudas sociales, las últimas, a los discapacitados.

Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de la oposición peronista a Milei, aplastó este domingo al partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país. Con más del 85% de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47% mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34%.

Se trata de una gran victoria para el peronismo, que Milei lo daba por muerto, y una venganza de la expresidenta Cristina Fernández, que celebró la victoria desde el balcón de su residencia bonaerense, donde cumple prisión domiciliaria. Pero el triunfador de la noche es sin duda Axel Kicillof, gobernador de la provincia que concentra el 38.6% de la población argentina, quien se posiciona como líder del nuevo peronismo y en “presidenciable”.

La derrota llega en el peor momento para Milei, en pleno escándalo de corrupción protagonizado por su hermana, Karina Milei, y a poco más de un mes para las elecciones legislativas del 26 octubre, clave para que el presidente ultralibertario logre o no la mayoría absoluta para gobernar con total liberad.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron este domingo a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

“¿Viste Milei?”

Minutos después de que se conociera la aplastante victoria peronista y antes de salir al balcón, Fernández escribió en su perfil de X: “¿Viste Milei?”, para luego recriminar, una a una, varias políticas y acciones del presidente Javier Milei durante su Gobierno.

Cuando comenzó a caer la noche, simpatizantes del kirchnerismo se empezaron a desplazar hasta la casa de Fernández, donde siguen cientos de personas celebrando el triunfo peronista.

“Estamos pasando momentos tremendos, donde perdemos derechos, perdemos soberanía, atacan a los más vulnerables, todo lo que teníamos lo vamos perdiendo, y para mí es un alivio que el peronismo esté teniendo estos números. Por eso vine acá a ver a Cristina, que es mi líder, en la que yo deposito mi confianza”, dijo Ana Riveros, una de las congregadas. Y agregó: “El Gobierno actual es una catástrofe, es un desastre para el país, para todos los argentinos”.

“Sufrimos una clara derrota”

Con rostro sereno, muy diferente a sus gestos provocadores, Milei reconoció que su partido ha sufrido “una clara derrota” que “hay que aceptar”, y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados, tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó.

“No se puede gobernar atacando a los discapacitados”

El triunfador de la noche, el gobernador Kicillof, celebró en La Plata, capital de la provincia proclamando que “las urnas le dijeron al presidente Milei que no puede gobernar con odio, con insultos, recortando las pensiones y mucho menos

“Milei, el pueblo te dio una orden: no puedes gobernar para los de fuera, para los que más tienen; el pueblo te ordenó que gobiernes para ellos”, exclamó ante miles de seguidores y le exigió que tenga la valentía de llamarle este lunes para reunirse.

“Gracias Cristina, injustamente condena”

Kicillof, agradeció la victoria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), de quien dijo está “injustamente condenada”.

“Cristina, injustamente condenada, debería estar en este escenario”, afirmó Kicillof, quien también fue ministro de Economía en el Gobierno de Fernández.

Kicillof es el artífice de la victoria lograda este domingo en la provincia de Buenos Aires frente a La Libertad Avanza (LLA), el partido ultraderechista de Javier Milei, de quien dijo: “Con una boleta veníamos a ponerle un freno a Milei y acá estamos”.