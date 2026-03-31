Trump asegura que la guerra contra Irán no durará “mucho más tiempo”

Donald Trump desde la Casa Blanca (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la guerra contra Irán no durará “mucho más tiempo” y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá “automáticamente” tras la salida de EU.

“No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza”, afirmó Trump en una entrevista telefónica a The New York Post.

Según el republicano, Washington no tendrá que quedarse en Irán “mucho más tiempo”, aunque indicó que le “queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede”.

Asimismo, insistió en que ha “arrasado el país” y que la república islámica “no le queda fuerza”.

En cuanto al estrecho de Ormuz, por donde antes la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, opinó que “se abrirá automáticamente”.

“Irán no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente”, apuntó.

La Casa Blanca destacó este lunes que Trump mantiene vigente por ahora la duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

¿Victoria asegurada?

El mandatario estadounidense, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han cantado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos, Armada y de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

Igualmente, desde su red Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos “está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable” en Irán, al mismo tiempo que reiteró sus amenazas contras las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica “si no se llega pronto a un acuerdo”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, manifestó que atacará desde este miércoles las oficinas en Medio Oriente de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como “compañías terroristas espías”, y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google.

La seguridad de Ormuz quedará en manos de otros países

Después y desde la Casa Blanca, Donald Trump anunció que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica quienes deberán asumirla.

“Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro, podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta”, dijo el republicano en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sugiriendo que países como China, Francia u otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad.

Además, estas declaraciones las hizo después de indicar que considera haber cumplido con su misión en el territorio y que considera una retirada en las próximas dos o tres semanas. (Con información de EFE)