Ejercito de Ecuador decomisa 800 bloques de marihuana y aseguran a dos colombianos

Decomiso de droga (EFE)

El Ejército ecuatoriano informó este lunes que decomisó 800 bloques de marihuana y detuvo a dos colombianos en un operativo realizado en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú.

Las autoridades realizaron el recorrido durante la madrugada en el municipio de Cuyabeno cuando, mediante labores de inteligencia, interceptaron una camioneta en la que se transportaban los delincuentes. Al revisar el vehículo descubrieron veinte sacos de yute que tenían en su interior los 800 paquetes de droga.

El Ministerio de Defensa indicó que la droga decomisada está valorada en aproximadamente un millón de dólares.

Los arrestados y las evidencias fueron llevados hacia una unidad judicial para su respectivo procesamiento.

En el primer semestre del año, Ecuador incautó alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales. (Con información de EFE)