EU aprueba medicamento contra el cáncer de páncreas que duplica la supervivencia de pacientes

Estados Unidos Rasonque, la nueva medicina aprobada por la FDA para combatir con más eficacia el cáncer de pancreas

Nueva batalla ganada de los muchos frentes abiertos en la guerra contra el cáncer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (en inglés Food and Drug Administration, FDA) anunció este miércoles la aprobación de un tratamiento para el cáncer de páncreas, uno de los más letales, que podría marcar el comienzo de una nueva era en el manejo y combate de esta enfermedad.

El fármaco, comercializado con el nombre de Rasonque, fue desarrollado por la empresa emergente estadounidense Revolution Medicines. Un ensayo clínico demostró que podría duplicar el tiempo de supervivencia de ciertos pacientes.

“La aprobación de hoy proporciona una nueva opción fundamental para los pacientes que se enfrentan a un cáncer de páncreas extraordinariamente difícil e históricamente complicado de tratar”, declaró en un comunicado Kyle Diamantas, comisionado interino de la FDA.

Más eficaz que la quimioterapia

Aunque no es una cura, el tratamiento farmacológico, que se administra en forma de pastilla, ha generado entusiasmo entre oncólogos y grupos de defensa de los pacientes. Potencialmente, ofrece meses adicionales de vida a quienes padecen una enfermedad con un pronóstico oncológico particularmente sombrío.

El tratamiento utiliza una molécula llamada daraxonrasib y ha demostrado ser mucho más eficaz que la quimioterapia estándar en ensayos clínicos.

La mitad de los pacientes que recibieron el fármaco sobrevivieron durante más de 13 meses, el doble que el grupo tratado con quimioterapia.

Estos avances en oncología fueron ampliamente aclamados por la comunidad médica y supusieron el primer avance significativo contra este tipo de cáncer en décadas.

También ofrecen esperanza para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer en otros pacientes, ya que la molécula actúa sobre una proteína implicada en diversos tumores que hasta hace muy poco había resultado imposible de atacar.