Publican dibujo de mujer desnuda que supuestamente Trump le regaló al pederasta Epstein de cumpleaños

Escándalo Dibujo con la firma Donald, supuestamente realizado por Trump a su amigo Epstein (Newsweek)

El congresista demócrata de California, Robert García, publicó este lunes el dibujo de la silueta de una mujer desnuda con la supuesta firma de Donald Trump en donde iría el vello público y que aparece en un libro-regalo del depredador sexual Jeffrey Epstein con motivo de su 50 cumpleaños.

“AQUÍ ESTÁ: Recibimos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein, que el presidente afirmó que no existe. Trump habla de un “secreto maravilloso” que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Publiquen los archivos!”, escribe García.

Dicho libro de cumpleaños, que ya está en poder del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue idea de la conseguidora de chicas adolescentes, Ghislaine Maxwell, quien consideró que era una buena idea armar un libro con dedicatorias de los mejores amigos del pederasta, quien apareció muerto en 2019 en una cárcel de Nueva York, aparentemente por suicidio, aunque mucho dudan de esta versión y defienden que uno de esos “amigos” envueltos en sus crímenes ordenó su asesinato.

En julio pasado, el diario conservador The Wall Street Journal informó de la existencia del dibujo, decorado con un texto subido de tono, lleno de complicidad y dobles sentidos, y debajo, la presunta firma del entonces magnate inmobiliario de Nueva York.

El guión que hay dentro del dibujo dice “Voz en off: Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey: Yo tampoco, ya que también sé qué es. Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey: Pensándolo bien; sí, las tenemos”.

“Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?. Jeffrey: De hecho, lo tuve claro la última vez que te vi. Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”, continúa el texto, que va firmado “Donald J. Trump” junto a la mencionada rúbrica a mano.

10,000 millones por difamación

En un intento de demostrar que su cliente es inocente, el vicejefe de Gabinete del Gobierno Trump, Taylor Budowich, compartió también el dibujo acompañado de varias firmas del actual inquilino de la Casa Blanca para argumentar que se trata de un documento falso.

“Es hora de que Newscorp (matriz de The Wall Street Journal) abra esa chequera, no es su firma. ¡DIFAMACIÓN!”, escribe Budowich, en alusión a los 10,000 millones de dólares que ha pedido Trump por difamación.

La transferencia de documentos del llamado archivo Epstein al Congreso estadounidense llega después de semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del presidente Donald Trump después de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino, que se suicidó en 2019.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de “Hacer grande a EU de nuevo”), que consideran válidas las teorías -a las que el propio Trump ha dado pábulo- que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político.