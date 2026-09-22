Trump plantea en la ONU “aniquilar” Irán si no llega a un acuerdo para finalizar la guerra

Trump en su participación en la Asamblea de la ONU (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este martes ante la ONU la posibilidad de “aniquilar” a Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra, al mismo tiempo que se reinvindicó a sí mismo como un pacificador mientras otros hablan de paz pero no hacen nada.

En un gesto inédito desde el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas, el republicano describió la decisión que dice tener ante sí: negociar una salida que permita a Teherán reconstruirse o destruir a la República Islámica.

“Debo tomar una gran decisión”, afirmó Trump ante los líderes y diplomáticos reunidos en Nueva York. “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse, o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, preguntó.

La amenaza contrastó con el retrato que el propio Trump hizo de su política exterior, centrado en presentarse como un dirigente que resuelve conflictos frente a unos rivales internacionales que, según él, se limitan a formular discursos.

“Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado”, precisó.

Trump, que suele asegurar que ha puesto fin a ocho guerras y que merece el Premio Nobel de la Paz, pronunció esas palabras mientras Estados Unidos mantiene una guerra con Irán que amenaza con convertirse en un lastre político para los republicanos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que espera alcanzar un acuerdo con Teherán después de esos comicios, pues, según declaró, los iraníes aguardan a conocer el resultado electoral para zanjar el conflicto, y reclamó a otros países que mantengan la presión económica sobre la República Islámica.

Además, defendió la decisión de Estados Unidos de entrar en guerra contra Irán y aseguró que su ofensiva ha impedido que Teherán obtenga un arma nuclear, al tiempo que reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

En cuanto al tema de Ucrania, el mandatario estadounidense, que había prometido que acabaría con el conflicto en un solo día, aseguró que la guerra terminará “más rápido” de lo que muchos creen y afirmó que su Gobierno trabaja “muy estrechamente” con los dirigentes de Rusia y Ucrania para resolver el conflicto.

Fuerza estadounidense en América Latina

El republicano añadió desde el escenario de la ONU que revivió la Doctrina Monroe para consolidad la influencia estadounidense en Amércia Latina y amenazó con emplear la fuerza militar en cualquier punto del continente americano di considera que los intereses de EU están en peligro.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano”, apuntó.

Trump citó las operaciones militares del 3 de enero en Venezuela, que, según comentó, llevó al arresto y derrocamiento de Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en una prisión de Nueva York, misma ciudad que ahora es sede de la Asamblea General.

“Nuestras acciones en Venezuela son una prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental”, afirmó, y añadió que Washington recurrirá, si es necesario, a su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses nacionales.

Finalmente, al asegurar que su Administración busca “un cambio fundamental” en Cuba, a quien tachó de estado fallido, la delegación cubana presente en el salón abandonó la sesión.

Trump asegura que hubo una reunión de su equipo con iraníes

Después de su escandalosa participación, Trump reveló que hubo una reunión entre su Gobierno y la delegación iraní, en los márgenes de la Asamblea de la ONU.

“Terminó hace una hora. Fue una reunión que duró tres horas. Fue una reunión muy buena. No puedo imaginar por qué no querrían (un acuerdo)”, explicó ante la prensa al iniciar una reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En el encuentro con los iraníes, participaron los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Por la mañana de este martes, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, había expresado en una entrevista televisiva que Trump estaba abierto a reunirse con los iraníes para abordar el conflicto.

Reunión del Escudo de las Américas

Tras la reunión con el líder ucraniano, el mandatario estadounidense se reunió con sus aliados del Escudo de las Américas, a quienes ofreció intervenir contra los cárteles dentro de sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos.

En el encuentro estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

“Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro.

El republicano describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.