Trump amenaza ante la ONU con usar la fuerza militar en Latinoamérica para proteger intereses de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno podría recurrir al poderío militar estadounidense en América Latina si considera que los intereses de su país están amenazados.

Durante su intervención, Trump afirmó que Estados Unidos no permitirá lo que calificó como amenazas contra su país se consoliden en el continente americano. “Si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, declaró.

Como ejemplo de esta política, el mandatario mencionó la operación militar estadounidense realizada el 3 de enero en Caracas, en la que, según su versión, Nicolás Maduro fue arrestado y depuesto. Trump señaló que Maduro se encuentra actualmente detenido en una cárcel de Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.

El presidente estadounidense aseguró además que, desde aquella operación, “cientos de presos políticos han sido liberados” y sostuvo que su Gobierno trabaja para alcanzar un “futuro mucho mejor para el pueblo venezolano”. También destacó un acuerdo mediante el cual Estados Unidos tendría control sobre parte de las reservas petroleras de Venezuela.

Otro de los ejes de su discurso fue la lucha contra el narcotráfico. Trump comparó a los carteles de la droga con el grupo Estado Islámico (EI), al afirmar que utilizan la tortura y la extorsión como mecanismos de terror.

En ese contexto, defendió su política de ataques contra embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, transportan drogas en el mar Caribe. Trump sostuvo que los integrantes de los carteles deberían ser “eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de ser puestos en libertad”.

Las declaraciones del mandatario plantean una postura de mayor intervención militar estadounidense en la región y vinculan la lucha contra el narcotráfico con la seguridad nacional de Estados Unidos. Sus afirmaciones sobre las operaciones en Venezuela, los detenidos y el control de reservas petroleras corresponden a la versión expuesta por el propio presidente durante su discurso.