SIP alerta posible censura a periodistas extranjeros en EU con la limitación de visas

Periodistas Freedom of Press (engin akyurt)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la propuesta del Gobierno de Donald Trump para reducir la duración de las visas y permisos de trabajo de periodistas extranjeros en Estados Unidos, argumentando que la medida podría restringir el acceso a la información y acallar la crítica internacional.

Con sede en Miami, la SIP consideró que la iniciativa representa un retroceso para la libertad de prensa, al establecer un mecanismo de control que podría ser utilizado para presionar o silenciar a comunicadores críticos del gobierno estadounidense.

El 28 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta que limitaría la estadía de los periodistas extranjeros a 240 días, con posibilidad de prórroga por un período similar bajo un escrutinio riguroso. Esta medida reemplazaría los permisos actuales que permiten extender la residencia de forma indefinida.

Según el DHS, la iniciativa busca atender supuestos “riesgos de seguridad” y prevenir lo que considera “abuso de visados”, afectando también a estudiantes y visitantes de intercambio.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, advirtió que la medida introduce una incertidumbre constante sobre la permanencia de los corresponsales extranjeros, fomentando la autocensura y desalentando coberturas críticas hacia la administración estadounidense.

“Adoptar prácticas restrictivas de visado, similares a las que Estados Unidos ha criticado en regímenes autoritarios, debilita su autoridad moral en el escenario internacional”, añadió.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó que la iniciativa podría desencadenar represalias de otros países contra periodistas estadounidenses, limitando el flujo global de información.

“No resuelve ningún problema real de seguridad, pero abre la puerta a la censura encubierta, a represalias políticas y a nuevos obstáculos para la transparencia”, señaló.

La SIP se unió al Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP) y a otras 36 organizaciones de medios en un llamado al DHS para que retire la propuesta. Por su parte, la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) calificó la medida como “discriminatoria” y “una solución a un problema inexistente”, mientras que Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que podría tener un efecto amedrentador sobre la prensa.

El DHS informó que la ciudadanía puede enviar comentarios en línea sobre la propuesta antes del 26 de octubre.

La SIP, que agrupa a más de 1,300 medios en América, se mantiene como una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en la región