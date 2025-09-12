Agente de ICE asesina a mexicano en Chicago durante redada (@elsalvador/X)

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) asesino a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que intentó atropellar a los agentes, así informaron las autoridades este viernes.

El Consulado de México en la ciudad confirmaría después que esta persona era de origen mexicano y respondía al nombre de Silverio Villegas González de 38 años, cocinero originario de Michoacán.

“El consulado está en comunicación con las autoridades de ICE a las que se les ha solicitado información sobre las circunstancias en las cuales el connacional Villegas Gonzalez recibió disparos por parte del oficial de ICE”, expuso la Cancillería.

Asimismo, el Consulado indicó que se corroboró la identidad del sujeto en las bases de datos disponibles: “se contactó a su familia para brindarle asistencia disponible y que se dará seguimiento puntual al proceso de investigación sobre el caso.

El suceso se registró en la mañana en el barrio de Franklin Park, a las afueras de Chicago.

Por su parte, ICE lanzaron un comunicado donde defienden que el connacional “intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local”.

Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Públicos de Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, expresó que “los videos virales en redes sociales y los activistas que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas”.