Caen nueve narcos con 1.6 toneladas de cocaína en España: condenados a 10 años de prisión

Policía Española |imagen de archivo|

La Audiencia Nacional de España condenó a diez años de cárcel a nueve personas acusadas de formar parte de una organización criminal que introdujo en el país europeo 1,6 toneladas de cocaína.

Los acusados, seis neerlandeses, dos marroquíes y un checo, también deberán pagar una multa de 70 millones de euros, mientras que un décimo sospechoso, también neerlandés, fue absuelto por falta de pruebas.

Cómo operaba la red criminal

De acuerdo con la investigación, la Guardia Civil detectó que la droga era enviada desde Latinoamérica en buques portacontenedores. La cocaína se camuflaba entre productos legales como plátanos, alubias o incluso piezas de helicóptero, lo que permitía su entrada en los puertos sin levantar sospechas.

La operación comenzó en el puerto de Marín, en el noroeste español, pero más tarde la organización extendió sus operaciones hasta el puerto de Valencia, uno de los más importantes de Europa.

Durante el proceso, se reveló que los narcotraficantes llegaron a contactar con cuatro guardias civiles encubiertos, quienes fingieron colaborar con ellos para obtener información clave. Este trabajo permitió reunir pruebas suficientes para llevar a juicio y desarticular gran parte del entramado.