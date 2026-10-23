Grecia prohíbe por ley a menores de 15 años acceder a redes sociales

A partir del 1 de enero de 2027 queda prohibido el acceso a redes sociales en Grecia a menores de 15 años (Archivo)

Prohibición en Grecia — A partir del 1 de enero de 2027, el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años quedará prohibido, según aprobó el Parlamento de Grecia tras varias semanas de debates.

La nueva disposición, propuesta por el Ejecutivo del conservador Kyriakos Mitsotakis, fue adoptada la noche del jueves con los votos de la gobernante Nueva Democracia, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, informó el canal oficial de televisión del Hemiciclo.

Mitsotakis advirtió a las plataformas que disponen de dos meses y medio para implementar un sistema fiable que verifique la edad de los usuarios, garantizando al mismo tiempo la plena protección de su privacidad.

“Sé que a los padres les resulta difícil luchar por su cuenta contra algoritmos diseñados para mantener a los niños pegados al teléfono; estamos aquí para apoyaros”, afirmó el jefe del Gobierno en su cuenta de TikTok horas antes de la votación.

CONCENTRACIÓN

También, recalcó que el “scrolling sin fin” priva a los menores de sueño y merma su capacidad de concentración. La entrada en vigor de la normativa a partir de enero de 2027 no afectará únicamente a las cuentas creadas a partir de esa fecha: las plataformas deberán garantizar que todos sus usuarios cumplan con el límite de edad, independientemente de cuándo registraran su perfil.

El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, señaló a la emisora Skai que las plataformas podrían apoyarse en aplicaciones estatales como Gov.gr Wallet o Kids Wallet para verificar de forma segura si el usuario cumple la edad mínima, sin necesidad de transmitir su nombre completo ni su fecha de nacimiento exacta.

SIN OBLIGACIÓN

No obstante, precisó que esta opción no será obligatoria y que las empresas podrán desarrollar sus propias soluciones tecnológicas de verificación. La herramienta Kids Wallet ya está operativa en Grecia y permite a los padres supervisar la actividad en línea de sus hijos e incluso restringir su acceso a redes sociales u otras páginas web.

La ley no contempla multas ni sanciones para los padres en caso de que los menores logren eludir las restricciones, ya que traslada toda la responsabilidad técnica a las plataformas.

En julio pasado, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar un veto similar, pero fue anulado al mes siguiente por el Constitucional galo, que lo consideró una infracción desproporcionada de la libertad de expresión. (Con información de EFE)

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