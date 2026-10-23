Ya viaja rumbo a EU primer petrolero con 40,000 toneladas de diésel ruso

El buque cisterna “Agioi Fanendes”, de bandera maltesa, ya viaja rumbo a EU con diésel ruso (Archivo)

Viaja petrolero con diésel ruso hacia EU — Este viernes salió del puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, un buque cisterna cargado con 40,000 toneladas de diésel ruso que lleva como destino Nueva York, según destacan los datos de navegación del proveedor de servicios financieros LSEG, de lo que hizo eco la cadena alemana Deutsche Welle (DW).

La fuente refiere que los datos de navegación de LSEG, refiere que el buque cisterna “Agioi Fanendes”, de bandera maltesa, fue cargado con diésel de bajo contebido de azufre el 22 de octubre en el puerto ruso de Primorsk y ya emprendió su salida hacia Estados Unidos.

El envío, sobre el que reporta también el medio independiente ruso Istories (Historias Importantes), forma parte de un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Trump espera reducir los precios del diésel mediante diversas medidas antes de las elecciones de mitad de mandato en EU, que se celebrarán el 3 de noviembre.

De acuerdo con Istories en su canal de Telegram, el petrolero habría partido del puerto báltico de Primorsk con unas 35,700 toneladas de combustible a bordo.

Agioi Fanendes pertenece a la compañía maltesa Maltatankers Shipping y es operado por la griega Eastern Mediterranean Maritime, del multimillonario griego Tanatis Martinos.

Rusia había acordado levantar una prohibición de exportación de diésel —impuesta por el propio país— para volver a suministrar este combustible a los mercados mundiales.

El pasado 9 de octubre, Trump anunció que Rusia exportaría inicialmente 300,000 toneladas (equivalentes a 2.25 millones de barriles). A esto le seguirían 500,000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas “inmediatamente después”.

Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró la semana pasada que Rusia podría aumentar sus exportaciones de diésel hasta alcanzar, para finales de año, su volumen habitual de entre 3 y 3,5 millones de toneladas mensuales, en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.

Nóvak, anunció también que el primer petrolero salió este jueves con 40,000 toneladas de diésel, y poco después el presidente ruso, Putin, señaló que Rusia está cargando varios buques, el primero de los cuales “saldrá dentro de dos o tres días y luego seguirán uno tras otro”. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026