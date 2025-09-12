“Esta tierra es nuestra y no habrá Estado palestino” advierte Netanyahu

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al visitar el asentamiento de Maale Adumim, en Cisjordania (EFE)

Crisis en Oriente Medio — “Lo que estamos haciendo aquí es cumplir una visión, esta tierra es nuestra y no habrá Estado Palestino”, advirtió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una visita al asentamiento israelí en Cisjordania de Maale Adumim, donde se lleva a cabo la ampliación de los asentamientos del estado hebreo en esta zona de Gaza conocido como E1.

Netanyahu fue certero al asegurar que la expansión del asentamiento cumple una promesa “no bíblica, sino actual”: “Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!”, insistió.

El premier israelí celebró que con el plan de expansión la población de Maale Adumim, unas 40,000 personas, podrán crecer hasta las 70,000 en los próximos cinco años. “La biblia dice: ‘Como Jerusalén tiene montañas a su alrededor’. Es un simple error gramatical. ¡Como Jerusalén tiene ciudades a su alrededor!”, reivindicó Netanyahu.

La región de Maale Adumim es el mayor asentamiento israelí en Cisjordania en términos de territorio, además de uno de los más poblados, y se encuentra a pocos kilómetros al este de Jerusalén.

La aprobación de la construcción de más de 3,000 viviendas en el terreno E1 fue muy criticada por las autoridades palestinas y distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que el crecimiento de Maale Adumim aislará el este de Jerusalén aún más del resto de Cisjordania al envolverlo con el enorme asentamiento.

ENCLAVE PALESTINO

Al crecer, Maale Adumim interrumpirá aún más la continuidad norte sur de Cisjordania, dificultando la unidad territorial de este enclave palestino y afianzando la ocupación israelí en él.

Toda la presencia israelí en Cisjordania es ilegal según la Corte Internacional de Justicia, que apeló a Israel a evacuar a sus colonos de este territorio, desmantelar sus asentamientos, garantizar el retorno de los palestinos y eliminar el muro con el que aísla el enclave. (Información de EFE)

