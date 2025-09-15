Asesino de Charlie Kirk: encontrado por dejar ADN en objetos de la escena del crimen

Tyler Robinson, el asesino del del comentarista conservador Charlie Kirk (Especial)

El director del FBI, Kash Patel indicó que se ha identificado el ADN de Tyler Robinson, supuesto asesino del activista conservador Charlie Kirk, en dos objetos encontrados en la escena del crimen y mencionó que el hombre escribió una nota describiendo sus planes antes del asesinato.

“Tenemos el ADN del destornillador que se encontró en la azotea y el de la toalla que envolvía el arma de fuego”, informó Patel en una entrevista con la cadena Fox News.

El tirador dejó un destornillador en el tejado donde supuestamente disparó a Kirk y tras bajar de la azotea y dirigirse a una zona boscosa en las inmediaciones del campus de la Universidad Utah Valley (UVU), envolvió el rifle de caza con una toalla de color oscuro, según autoridades.

Asimismo, Patel precisó que el FBI cree que Robinson escribió una nota antes del asesinato y que decía que “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

Por su parte, el periódico The Washington Post expuso que ha obtenido capturas de pantalla de chats de Discord en donde Robinson parece haber confesado a sus amigos el asesinato poco antes de entregarse a la policía.

“Hola a todos, tengo malas noticias”, dice un mensaje enviado desde la cuenta de Robinson, que aparentemente agregó después “Fui yo ayer en la UVU. Lo siento mucho”.

Estos mensajes tuvieron lugar el pasado jueves unas dos horas antes de que las autoridades detuvieran al sospechoso.

Tyler Robinson, de 22 años, no está cooperando con las autoridades ni les ha confesado de momento el crimen, y se espera que Utah presente cargos contra él en las próximas horas y sea acusado de asesinato con agravantes, delito que puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.