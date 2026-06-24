El momento de Lumumba que no captaron las cámaras: ¿Qué significa la nueva pose que hizo en el Colombia vs RD Congo?

Lumumba Vea | Cambia su icónica pose para denunciar la crisis en el Congo. (@arengadelabuelo en Instagram)

Una vez más, el aficionado más famoso de República Democrática del Congo se convirtió en protagonista de una justa mundialista, al combinar su incondicional apoyo a la selección con un mensaje político que no pasó desapercibido entre los asistentes y usuarios en redes sociales.

Michel Kuka, mejor conocido como “Lumumba Vea”, dio un giro a la postura que habitualmente adopta en los partidos de la selección congoleña durante el encuentro ante Colombia en Guadalajara. En esta ocasión, en lugar de permanecer los 90 minutos en la clásica pose con la que rinde homenaje al líder revolucionario congoleño Patrice Lumumba, apareció realizando un gesto distinto durante la interpretación del Himno Nacional del Congo: se cubría la boca con una mano mientras con la otra simulaba apuntarse a la cabeza con una pistola.

Una pose que busca visibilizar la guerra civil del Congo

Desde finales de la década de los noventa, la República Democrática del Congo ha enfrentado un conflicto armado que, con distintos periodos de intensidad, continúa hasta la actualidad. En la región operan diversos grupos rebeldes que disputan el control de minerales estratégicos, un conflicto en el que frecuentemente se señala la influencia de la vecina Ruanda.

Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas congoleñas y las organizaciones insurgentes han derivado en una de las crisis más prolongadas y mortales del continente africano. Además, la violencia ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares, provocando una grave crisis humanitaria que persiste hasta nuestros días.

Es a raíz de este contexto que la nueva pose de “Lumumba Vea” cobra significado. El gesto busca reflejar la situación que atraviesa la República Democrática del Congo y llamar la atención sobre las consecuencias humanas de un conflicto que ha dejado millones de víctimas y desplazados.

Aunque las cámaras de la transmisión oficial evitaron mostrar este momento durante el partido, los asistentes en el estadio y los usuarios en redes sociales se encargaron de difundir las imágenes para que este poderoso mensaje no pasara desapercibido.