Israel mata a un niño en Gaza tras ser acusada de genocidio de niños por la ONU; ya suman 21,200 menores muertos

Genocidio israelí en Gaza Las fuerzas del Estado judío han matado a más de 21,200 menores en la franja, desde que empezaron los bombardeos masivos y la invasión, tras el ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023 (Unicef)

Las autoridades israelíes reaccionaron de forma contundente al informe de la ONU que denuncia que el Estado judío ha cometido genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El documento señala “ataques deliberados” a niños palestinos en Gaza, donde han muerto más de 21,200 menores desde el comienzo de los bombardeos masivos contra la Franja, tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“El documento es pura demagogia, una pieza de propaganda que tiene como objetivo señalar y vilipendiar a Israel en lugar de esclarecer los hechos”, reza un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

“Hamás los usa como escudos humanos”

La nota sostiene que el informe omite pruebas de atrocidades cometidas por organizaciones terroristas y no refleja la situación de los menores israelíes que fueron asesinados, secuestrados o atacados por Hamás. Asimismo, acusa al grupo islamista de “utilizar a niños palestinos como escudos humanos” durante el conflicto.

El grupo de expertos de la Comisión, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió este martes sus acusaciones. Señalaron que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre la población infantil.

El ataque deliberado contra los menores “es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida por parte de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir al pueblo palestino total o parcialmente", indica el informe de 22 páginas, presentado durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Según destacó el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, existen pruebas de que niños palestinos han sido deliberadamente atacados y asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes. El informe de la comisión señaló que se han identificado unidades militares de Israel responsables de algunos de estos ataques.

El informe también recuerda cómo los niños de Gaza han sido víctimas de separaciones familiares, desplazamientos reiterados, hambre y el colapso de la educación y la atención sanitaria.

Además, niños palestinos han sido detenidos y sometidos a torturas y malos tratos en prisiones y centros de detención israelíes. El informe también acusa a las fuerzas de seguridad de Israel de usar la violencia sexual contra menores como parte de una “humillación colectiva”.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores israelí puso en duda la metodología de la comisión y afirmó que carece de “mecanismos creíbles de verificación para sus afirmaciones”.

"Israel rechaza categóricamente esta última farsa difamatoria, así como todos los demás informes difamatorios de la COI (Comisión Internacional de Investigación)“, concluye el comunicado israelí.

Lo niega, pero Israel sigue matando

Pocas horas después de negar tajantemente haber cometido genocidio contra la infancia palestina en Gaza, el Ejército israelí mató a un niño gazatí de 14 años e hirió a otros seis en un ataque aéreo contra refugiados en Al Mawasi, en la sureña Jan Yunis.

Dos de los heridos se encuentran en estado crítico, según los equipos médicos del Hospital de Campaña Especializado de Kuwait, mientras que el cadáver del menor y otros dos heridos llegaron al Hospital Naser, también en Jan Yunis.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza a diario, sobre todo contra los palestinos que se acercan a las tropas aún apostadas en la Franja, las cuales ocupan cerca del 70% del territorio.

En total, según el conteo del Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 1,030 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego y cerca de 3,300 palestinos han resultado heridos.

Más de 21,200 menores de edad han muerto en ataques israelíes en Gaza desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 (de un total de más de 73,000 fallecidos), según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).