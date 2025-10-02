La Policía israelí ficha a 250 miembros de la Flotilla de cara a su deportación

Crisis en Oriente Medio Miembros de la Flotilla dentro del barco israelí que los llevan por la fuerza al puerto israelí de Ashdod (EFE)

La Policía de Israel anunció este jueves que ha fichado a 250 personas que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla antes de presentarlas ante el juez de cara a su eventual deportación. La toma de huellas del primer contingente de detenidos se realizó poco después de la llegada del barco de la Marina israelí al puerto israelí de Ashdod, con alrededor de 400 miembros de la misión, que fueron detenidos en la noche del miércoles después de que navíos militares israelíes abordaran sus embarcaciones en aguas internacionales.

La Global Sumud Flotilla se encuentra casi completamente desarticulada. De sus 500 integrantes, 443, más del 90%, están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal. La Policía de Israel añadió en su comunicado que se desplegaron en el puerto de Ashdod más de 600 agentes y oficiales penitenciarios y de inmigración para hacerse cargo de los detenidos.

La operación continúa y continuará durante la noche hasta que pase por ese proceso de registro “el último barco de la flotilla”, dijo la nota.

“Es un secuestro”

Los abogados de los activistas, entre los que se encuentran siete mexicanos, declararon que no entraron ilegalmente en el espacio marítimo israelí, sino que fueron “secuestrados” por soldados israelíes.

La flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales. Por ello, en poco más de 12 horas, abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción de la Summertime, dando por finalizada la misión.

El Gobierno de Israel ya había advertido de que no permitiría que las embarcaciones llegasen a su destino y sugirió que descargaran la ayuda humanitaria en puertos bajo su control para ser “organizada y distribuida” por las autoridades israelíes.

La flotilla rechazó esa propuesta desde el primer momento y pese a las amenazas e incluso ataques con drones o explosiones disuasorias sus activistas continuaron su travesía hasta que fueron interceptados.