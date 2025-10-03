La hambruna en Gaza ya deja 457 muertos, 152 de ellos niños

Hambruna en Gaza (EFE)

El número de fallecidos en Gaza a causa de la desnutrición aumentó a 457 personas, luego de que se confirmaran otros dos decesos, uno de ellos un niño, según datos actualizados del Ministerio de Sanidad del enclave.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha en que Israel lanzó su ofensiva en respuesta a los ataques de Hamás, se han registrado entre esas muertes 152 niños, muchos de ellos recién nacidos, lo que refleja la vulnerabilidad de los más pequeños en medio de la emergencia.

La situación empeoró a partir del 22 de agosto, cuando un organismo avalado por la ONU declaró oficialmente la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y zonas cercanas. Desde ese día, se han contabilizado 172 muertes por desnutrición, incluidas 35 de menores de edad.

Falta de ayuda en Gaza

sin embargo la crisis humanitaria se mantiene por las restricciones de Israel al ingreso de ayuda humanitaria. Los camiones de la ONU enfrentan limitaciones desde hace más de siete meses, lo que impide una distribución masiva de alimentos.

El Gobierno israelí asegura, sin presentar pruebas, que Hamás se beneficia de los suministros y ha delegado el reparto en complejos militarizados gestionados por una fundación estadounidense, lo que ha generado fuertes críticas internacionales.

Escasez en hospitales

El colapso del sistema de salud agrava aún más la tragedia, los hospitales carecen de recursos y personal suficiente para atender a los pacientes con desnutrición severa, mientras los continuos bombardeos y las órdenes de desplazamiento forzoso complican el acceso de los enfermos a los centros médicos.

Médicos locales de la ciudad de Gaza, han advertido que muchos niños llegan a los hospitales en estado crítico, con un pronóstico que, en la mayoría de los casos, resulta irreversible.

Los organismos internacionales han advertido que la hambruna en Gaza no solo es consecuencia de la guerra, sino también del bloqueo sistemático a los suministros básicos. Pese a los llamados de la ONU y de varios países, la ayuda humanitaria sigue sin alcanzar a la mayoría de la población.