OMI pone en marcha plan de evacuación de Ormuz tras obtener garantías de seguridad

Desminado del estrecho de Ormuz (OLIVIER HOSLET/EFE)

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este martes el arranque de un plan de evacuación de 11 mil marineros aún varados en el estrecho de Ormuz, tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación por la zona.

El secretario de este organismo marítmo de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez, indicó en un comunicado que pondrían en marcha esta “operación a gran escala” en colaboración con Estados Unidos, Irán, Omán y otros países del golfo Pérsico.

“Hemos obtenido las garantías de seguridad necesarias y hemos comprobado minuciosamente las condiciones para una navegación segura con el fin de respaldar estas operaciones”, expresó.

Un documento paralelo emitido por el ministerio de Defensa de Omán precisa que se implementará un corredor marítimo temporal para permitir el paso seguro de los buques, que serán contactados de manera individual y cuya evacuación se realizará de manera “gradual y controlada”.

De acuerdo con Domínguez, el memorando provisional firmado hace una semana entre EU y Teherán, que contempla la apertura de Ormuz, así como un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo entre las partes, supone un “paso decisivo” para el restablecimiento de la protección marítima y el fin de los “inaceptables” ataques contra el transporte marítimo civil.

Por esto, el diplomático panameño rindió homenaje a los 14 marineros que perdieron la vida durante el transcurso de la reciente guerra en Medio Oriente, que Domínguez describió como “meses de dificultades y sufrimiento para miles de marineros inocentes y de repercusiones negativas para el mundo entero”.

El estrecho de Ormuz, un paso estratégico clave en el comercio global, por donde antes del conflicto transitada el 20 % del flujo global de crudo, ha sido uno de los puntos más críticos en el contexto bélico y ha permanecido meses bloqueado, lo que impactó de manera directa en el precio del petróleo y dejó en situación de vulnerabilidad a cerca de 20.000 tripulantes de 2 mil barcos.

El anuncio de la OMI llega después de que este mismo miércoles el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, dijera que Ormuz está “completamente abierto” y que, además, los barcos no tendrán que hacer ningún pago para hacer uso de la vía. (Con información de EFE)