Trump, en modo bíblico en la firma de la paz: “Han tenido que pasar 3 mil años para esto”

Oriente Medio Donald Trump habla tras la firma de la paz entre Israel y Hamás en el balneario egipcio de Sharm el Sheij (YOAN VALAT / POOL/EFE)

El futuro de Gaza ya no está en manos de Israel, sino de los mediadores en el acuerdo de paz, empezando por el creador del plan que ha acabado con la guerra, Donald Trump, y seguido por los líderes de tres países mediadores: los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmantes este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij del acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023. El momento histórico ocurrió poco después de la liberación de los veinte rehenes vivos y de la entrega de los restos de dos de los 28 fallecidos. Ocurrió también después de la liberación de dos mil presos palestinos, tal como se acordó en una primera fase, que incluye también el alto el fuego y la entrada masiva de ayuda humanitaria en la destruída Franja de Gaza.

En su discurso, Trump se sintió cautivado por la trascendencia de firmar el acuerdo en Egipto, aprovechando de paso para lanzar una pulla a China, la superpotencia económica que todavía no tiene la suficiente fuerza diplomática para desbancar a Estados Unidos en el concierto de la política mundial.

“China presume de tener cinco mil años de historia, pero Egipto tiene seis mil, es la civilización más antigua y aquí estoy para firmar la paz”, declaró, al tiempo que recordó que en el pasado se han rubricado numerosos acuerdos en Oriente Medio relacionados con Israel y Hamás, pero ninguno como el suyo.

“Lo que no se dice es que finalmente, después de, supongo, 3,000 años, he oído hablar de 3,000 a 500 años, pero sea lo que sea, es mucho. Pero este fue el único. Fue el más grande de todos, y francamente, pensé que probablemente sería el más difícil, y quizás en muchos sentidos lo fue, pero teníamos mucho talento”, añadió.

“Han tenido que pasar 3,000 años para esto”, reiteró, embargado por el momento histórico, y añadió: “Es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, y eso no va a ocurrir. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a ocurrir. Así que solo quería darles las gracias a todos”.

Tras este momento en modo bíblico, Trump regresó a su habitual tono de magnate para señalar a los líderes detrás de él durante la firma y declarar que “como pueden ver, esta es probablemente la mayor reunión de países en términos de riqueza y poder jamás reunida, y es un honor formar parte de ella”.

“Durante los últimos meses hemos hecho cosas que eran impensables, nadie pensaba que esto iba a suceder; los rehenes han sido devueltos y también se devolverán los cuerpos. Hemos logrado lo que muchos pensaban que era imposible de alcanzar”, declaró y mostró su satisfacción porque comenzarán a llegar a Gaza equipos médicos y comida “pagados por las personas que están en esta sala”, en referencia a los representantes de los países presentes en la cumbre.

¿Qué está escrito en el acta firmada?

Una imagen captada por un fotógrafo en la sala ofrece un vistazo a esa pregunta, mientras el presidente sostenía la página de firmas ante los periodistas. Dice así:

“Buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para todas las personas, garantizando que esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia”, dice el primer párrafo de la última página.

La mitad inferior de la página incluye las firmas y los cargos de los líderes regionales y mediadores del acuerdo de alto el fuego de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.