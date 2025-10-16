La vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU liderar un gobierno sin Maduro: Miami Herald

Madurismo sin Maduro Foto de archivo del presidente Nicolás Maduro junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez (X)

Sacrificar a Maduro para evitar la guerra y preservar el “Madurismo sin Maduro”. Este era el plan secreto del régimen chavista para su propia supervivencia, que ha sido revelado en exclusiva por el diario Miami Herald.

Según el rotativo del condado floridiano con más exilio venezolano en EU, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció al gobierno de Donald Trump encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Maduro, en plena escalada de la oratoria bélica del mandatario republicano y en plena ofensiva de sus tropas desplegadas en el mar del Caribe contra presuntas narcolanchas, que ha dejado ya 27 muertos.

Delcy -quien habría tenido el visto bueno del propio Maduro para buscar una salida a la amenaza de intervención armada estadounidense- y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas a la Administración republicana, con la intermediación de Qatar, detalló la nota exclusiva del Herald.

La primera oferta, presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de la permanencia del régimen chavista, con garantías de que Venezuela no sería atacada y con un gobierno de Delcy Rodríguez no hostil con Washington.

En la segunda propuesta reportada por el Miami Herald, presentada en septiembre, Maduro no sólo cedería el poder a Delcy Rodríguez, que encabezaría un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o Qatar.

Los planes se presentaron mediante mediadores de Qatar, donde la vicepresidenta y excanciller venezolana mantiene una “relación significativa” con miembros de la familia real y tiene parte de sus activos, según el diario miamense.

Madurismo sin Maduro

Dichas propuestas “buscaron persuadir a sectores del Gobierno de Estados Unidos que un ‘Madurismo sin Maduro’ podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante”, escribió el medio.

Aunque no trascendió si Trump se interesó por el “sacrificio” de Maduro, su anuncio de que autorizó a la CIA “operaciones letales encubiertas” en Venezuela y su anuncio de que planea un ataque terrestre indica que rechazó la propuesta y que se inclina por un derrocamiento de Maduro, sin detallar cuál sería el destino del heredero de Hugo Chávez.

Cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Maduro, Trump indicó el miércoles que sería “ridículo” responder a esa pregunta.

En tanto, el Gobierno venezolano expresó el miércoles que ve con “extrema alarma” el uso de la CIA como “una amenaza” contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de “maniobras” que buscan “legitimar una operación” de “cambio de régimen” en el país.