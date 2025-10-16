Ruta que siguió el avión mexicano que se estrelló en Michigan, EU

Ruta del avión con matricula mexicana Se estrelló en Michigan

Un avión ejecutivo con matrícula mexicana XA-JMR se desplomó en una zona rural del municipio de Bath, en el condado de Clinton, Michigan.

La aeronave, un Hawker 800XP, presuntamente propiedad de Aero Líneas del Centro S.A. de C.V. cayó poco después de iniciar su ruta y causó la muerte de los tres tripulantes.

¿Cuál fue la trayectoria del avión mexicano antes de estrellarse?

El jet ejecutivo, con 24 años de antigüedad, despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek (Michigan) con rumbo noreste. El trayecto hacia el área de East Lansing y Bath era de apenas 45 a 58 millas en línea recta, una distancia que un Hawker 800XP cubre en unos 15 minutos de vuelo.

Según los registros, la aeronave no había tenido vuelos en más de cinco meses. Al retomar sus actividades, el avión privado con matricula mexicana mantenía una altitud de más de 14 mil pies cuando, de forma repentina, desapareció del radar. Minutos después, comenzaron las llamadas de emergencia que alertaban sobre una explosión en el área de Burke Lake, dentro del municipio de Bath, un punto rodeado de bosques y lagos.

Las coordenadas del accidente confirman que el avión no alcanzó su destino, aunque aún no está claro si el plan de vuelo contemplaba aterrizar en algún punto cercano o si formaba parte de un traslado corporativo más largo.

Lo que se sabe del accidente de avión con matricula mexicana en EU

Cuando los equipos de rescate llegaron confirmaron que no hubo sobrevivientes. El portavoz del Primer Distrito de la Policía Estatal de Michigan, René González, informó que la magnitud del impacto sugiere que el piloto no tuvo tiempo de emitir una señal de emergencia. Las piezas del fuselaje quedaron esparcidas entre los árboles y los restos del combustible generaron un incendio.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron la investigación. Ambas agencias analizan los restos del jet para determinar si el siniestro fue causado por una falla mecánica, un error humano o condiciones meteorológicas adversas.

¿Quién viajaba en el avión mexicano que se accidente en Michigan EU?

Hasta el momento no se han identificado a los tripulantes. En las próximas horas se espera un informe preliminar sobre la trayectoria exacta y las comunicaciones de cabina.