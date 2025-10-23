¿Quién es Carlitos Ricardo Parias?, el tiktoker mexicano baleado por ICE

El influencer mexicano, Carlitos Ricardo Parias, fue herido de bala por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) (Especial)

El influencer mexicano, Carlitos Ricardo Parias, fue herido de bala por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quien era objetivo de los Policías que dispararon hasta 11 veces contra el automóvil donde viajaba.

El tiktoker, de 44 años, conocido por sus reportes diarios de los sucesos en la comunidad del sur centro de Los Ángeles, fue herido cuando agentes de ICE buscaban detenerlo cuando él viajaba en su vehículo.

Parias permanece hospitalizado y bajo custodia federal tras ser acusado de varios cargos, así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La detención del influencer ha causado polémica en la comunidad por la escalada del uso de la fuerza por parte de las autoridades. En un video captado por un testigo y citado por el periódico Los Angeles Times, se escuchan 11 disparos consecutivos en el momento de la agresión.

Según documentos judiciales, los agentes de ICE localizaron al inmigrante (a quien acusan de evadir un arresto anterior) en el sur centro de la ciudad, donde fue interceptado por varios automóviles de las autoridades.

Una vez rodeado por al menos tres vehículos federales, los agentes se acercaron y ordenaron a Parias que saliera del automóvil para ser arrestado, pero el mexicano ignoró las órdenes y condujo hacia adelante y hacia atrás, impactando a dos de los tres vehículos de inmigración, creando una nube de humo.

Un agente intentó romper la ventanilla del conductor, sin lograrlo, la escena se volvió caótica hasta el punto que uno de ellos disparó contra el mexicano hiriéndolo en el codo y a un agente del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), que apoyaba el operativo.

Reconocido por el Ayuntamiento de Los Ángeles

Además, Carlos Parias fue reconocido por el ayuntamiento de Los Ángeles por filmar y publicar las redadas de ICE en las redes sociales.