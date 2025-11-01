“Pedí disculpas al presidente Trump” por el anuncio contra aranceles, dice premier de Canadá

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, dijo estar listo para reanudar las pláticas con EU cuansdo estén listos APEC CEO Summit Korea 2025 in Gyeongju (EFE)

Guerra comercial — “Pedí disculpas al presidente (Trump), el presidente se sintió ofendido por el anuncio y no es algo que yo hubiera hecho, crear ese anuncio”, dijo el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, por un anuncio televisivo contra las tarifas de Estados Unidos que irritó al republicano y le movió a imponer aranceles adicionales del 10 % a Ottawa.

En rueda de prensa en la ciudad surcoreana de Gyeongju, donde estuvo presente en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el premier canadiense aseguró que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones “cuando los estadounidenses estén listos”.

El último roce entre EU y Canadá se registró la semana pasada cuando Trump anunció un arancel adicional del 10 % a Ottawa, en represalia por un anuncio televisivo promovido por el gobierno de la provincia de Ontario que utilizaba declaraciones del expresidente estadounidense Ronald Reagan, en contra de los aranceles.

En marzo pasado, el gobierno de EU impuso aranceles del 25 % a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, que incluyen al acero, al aluminio y a varios productos del sector del automóvil.

Canadá está tratando de reducir su dependencia económica de Washington, que absorbe el 75 % de sus exportaciones. Carney y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron el viernes para retomar su diálogo económico en los márgenes del APEC.

Trump, que se reunió el pasado jueves con Xi en Busan y partió de vuelta a Washington ese mismo día, llegó a decir que no viajó a Corea del Sur para ver a Canadá y protagonizó una fría interacción con Carney al inicio de una cena de líderes del foro. Luego, no obstante, dijo que tuvieron una “buena conversación”.

