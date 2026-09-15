Caso Claudia Tacoronte: Respuesta de su hermana y otros avances en la investigación

Lara Tacoronte Hermana de la estudiante española asesinada en Morelos. (Redes sociales y cuartoscuro)

Lara Tacoronte, hermana de la estudiante española que fue asesinada el pasado 12 de septiembre en Cuautla, publicó un video a sus redes sociales en el que rompe el silencio sobre la muerte de Claudia Tacoronte. El feminicidio continúa siendo investigado por las autoridades.

¿Qué dijo Laura Tacoronte sobre el asesinato de su hermana?

Claudia Tacoronte era una estudiante universitaria de 21 años que cursaba la carrera de Educación Infantil en Granada. Llevaba poco menos de un mes en en Cuautla, Morelos como parte de un intercambio estudiantil.

Tacoronte fue asesinada con arma blanca el pasado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla, donde se llevaba a cabo la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Las autoridades del estado de Morelos ya se reunieron con los diplomáticos españoles y cooperan de la mano del Gobierno Federal para buscar al culpable.

Este 15 de septiembre, la hermana de Claudia, Lara Tacoronte, publicó un video en sus redes sociales en el que compartió sus sentimientos tras el asesinato. “Tenía un montón de cosas que quería hacer todavía. Muchos sueños, muchos planes. Tenía un montón de gente que la quería muchísimo”, expresó sobre su hermana.

La joven española cuestionó la organización del intercambio al mandar a su hermana a un lugar donde hasta hace poco se habían presentado otros casos de feminicidio. “Mi hermana no es que dijeras tú: ‘Ah quería irse a México o a esta zona en concreto o a este país en concreto’. No o sea ella sólo solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio”, comentó Tacoronte. Dijo que “todo el mundo sabe que si vas a México te estás jugando la vida” pero que el personal le aseguró su hermana estaría a salvo.

Exige justicia para ella y cuestiona cómo este tipo de crímenes están normalizados en el país. “¿Qué pasa en México? La gente que vivís ahí. Esto no es que digas tú, ‘Ay es que esto ha pasado esta vez, es algo raro’. No, es que ahí está pasando cada día y la gente lo tiene súper normalizado [...] nadie hace nada”, señaló la joven.