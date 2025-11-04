Fátima Bosch discute con presidente de Miss Universo Tailandia: ¿Abandonará el certamen?

Natalia Bosch discute con presidente de Miss Universo Tailandia: ¿Abandonará el certamen?

La Miss Universo, Fátima Bosch, se vio envuelta en una fuerte polémica con el director del evento en Tailandia, Nawart Itsaragrisil. El tailandés insultó a la modelo al llamarla de una manera despectiva, refiriéndose a ella como “idiota”; sus palabras causaron revuelo a nivel internacional.

¿Qué pasó entre Fátima y Nawart?

La noche del 4 de noviembre, dos días después de que el evento del certamen de belleza, un video se volvió viral donde el Director de Miss Universo de Tailandia llamó “Idiota” frente a todas las participantes. La problemática comenzó cuando se estaban entregando las bandas correspondientes por ser reinas de belleza.

“¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”, a lo que Fátima respondió “Sí, por supuesto, sí”, pero Nawat lanzó un insulto: “Es un cabeza hueca para la reina”. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”. Fue ahí cuando Fátima puso un alto.

Tras las palabras que el director tailandés le dijo a Bosch, se proclamó mencionando que no tenía nada en contra del certamen; sin embargo, Nawat no la estaba respetando como mujer y que todas las delegadas presentes deberían merecer el mismo respeto.

Posteriormente al caos presentado en el certamen, Fátima ante los medios de comunicación fijó su postura y acusó directamente al director por haberla llamado “idiota”, destacando que se refirió a ella de tal manera por los problemas que tiene con la organización, lo que se le hace injusto, pues ella hace su trabajo bien y no se mete con nadie; al contrario, busca ser amable y dar lo mejor de ella.

¿Qué pasará con la participación de Bosch?

El certamen se llevará a cabo el 21 de noviembre en Tailandia; sin embargo, hasta el momento, la participación de Fátima Bosch continúa en pie, aunque no se sabe si la mexicana renuncie al evento o la organización decida expulsarla por la polémica en la que se ve envuelta.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

El actual director general de Miss Universo Tailandia es Nawat Itsaragrisil, un empresario nacido en Damnoen Saduak District; ha sido nombrado en dicho puesto el pasado mes de abril.

Antes de su gran problemática, era una figura relevante en Tailandia; fue el encargado de fundar la organización Miss Grand International (MGI), certamen que inició en 2013.

Destacó en otros proyectos más como presentador de programas tales como Tonight Show o Krua Khun Toi; y no solo eso lo destaca; a su vez es guía turístico en Tailandia, lo que le dio oportunidad de conocer a su nación.

Sin embargo, estas acciones negativas lo ponen en el ojo del huracán, pues actualmente nos encontramos en un momento donde las palabras con las que te refieres a la gente en general podrían destruir la carrera que has construido en años.