León XIV pide a EU y Venezuela “buscar el diálogo” para resolver tensiones

El papa León XIV pidió este martes “buscar el diálogo” para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el mar del Caribe, e insistió que “con la violencia no venceremos”, al ser cuestionado por la prensa tras los recientes ataques en la zona.

“Lo más importante es buscar el diálogo”, indicó el pontífice al ser consultado sobre la creciente tensión entre Maduro y Trump, después de que este asegurara el domingo que “no cree” que Estados Unidos vaya a entrar en guerra con Venezuela.

Paz en el Medio Oriente es “muy fragil”

Asimismo, habló sobre la situación en Medio Oriente, donde precisó que la paz “es muy fragil” y debe basarse en “la justicia de todos los pueblos”.

“Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue adelante, pero es muy frágil. Es necesario ver cómo avanzar hacia la segunda parte, abordar el tema del gobierno y garantizar los derechos de todos”, reiteró.

“El tema de Cisjordania es complejo: Israel había dicho una cosa y luego a veces se hace otra. Debemos tratar de trabajar juntos por la justicia y por todos los pueblos”, finalizó.

Además, León XIV aprovechó la oportunidad para felicitar a los militares italianos por el Día de las Fuerzas Armadas y recordó que “los países tienen el derecho de tener fuerzas armadas para defender la paz, para construir la paz”.