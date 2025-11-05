Putin pide a su gobierno estudiar la posibilidad de reanudar ensayos nucleares

Vladímir Putin, presidente de Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió a su gobierno presentar un informe sobre la necesidad de reanudar ensayos nucleares, esto después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump planteara la posibilidad de realizar pruebas con armamento nuclear.

El líder del Kremlin pidió a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles que “presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares”.

Asimismo, precisó que su gobierno se mantiene fiel a sus política de no realizar dichos ensayos mientras otras potencias hagan lo mismo, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad rusa transmitida en directo por la televisión.

Putin recordó que al intervenir en 2023 ante la Asamblea Federal aseguró que “si Estados Unidos o cualquier otro Estado participante en el correspondiente acuerdo realizan tales pruebas, entonces Rusia también tendrá que dar los pasos adecuados de respuesta”.

Durante la reunión, el ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, propuso al presidente comenzar de manera inmediata con los preparativos para realizar ensayos nucleares “a gran escala”.

“La preparación de fuerzas y medios en el polígono central en el archipiélago de Nueva Zembla permite garantizar su realización en un plazo corto de tiempo”, expresó.

Además, argumentó que todo indica que EU reanudará dichas pruebas ya que “lleva a cabo una modernización acelerada de su armamento estratégico ofensivo” y realiza “regularmente” maniobras de sus fuerzas estratégicas que incluyen “ataques nucleares preventivos contra territorio ruso”, como es el caso de las Global Thunder en octubre pasado.

“Trabajan en la construcción de un nuevo misil balístico intercontinental Sentinel con una nueva cabeza nuclear. Su alcance es de 13.000 kilómetros”, reiteró y aludió al desarrollo de un submarino atómico Columbia, un bombardero pesado B-21 Raider y misiles de crucero con carga nuclear.

Igualemente, agregó que los estadounidenses buscan completar el programa Cúpula Dorada, que contempla tanto la intercepción antimisiles como la destrucción antes del lanzamiento de misiles de Rusia y China.

Beloúsov acusó a Trump de plantearse el emplazamiento en Europa y la región de Asia-Pacífico de misiles de medio alcance “Dark Eagle” con misiles hipersónicos con un alcance de 5,500 kilómetros.

“El tiempo de vuelo desde el territorio de Alemania hasta las instalaciones en la Rusia Central serán unos 6-7 minutos”, dijo.

Ningún ensayo nuclear desde la URSS

El ministro de Defensa ruso recordó que Washington ha abandonado desde 2022 muchos de los tratados internacionales en materia de reducción y limitación de armamento.

“Por ello, la posible renuncia de Estados Unidos a la moratoria sobre ensayos nucleares puede ser un paso lógico de Washington para destruir el sistema global de estabilidad estratégica en el mundo”, comentó.

Entre 1949 y 1990 la Unión Soviética realizó un total de 715 ensayos nucleares con fines militares y 124 con fines pacíficos en cuatro polígonos en Semipalátinsk (actual Kazajistán), Nueva Zembla (Ártico), Kapustin Yar (cerca del Caspio) y Tótskoye (Urales).

La URSS realiza su último ensayo nuclear el 24 de octubre de 1990 en el archipiélago ártico de Nueva Zembla. Fueron ocho cargas con una potencia de 70 kilotones. (Con información de EFE)