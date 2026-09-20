Ucrania lanza su mayor ataque sobre Moscú en el último día de elecciones rusas

Moscú, atacado Columnas de humo procedentes de la refinería atacada con drones ucranianos en el extrarradio de la capital rusa

Muchos moscovitas que dejaron para el último momento acudir a las urnas para elegir a los legisladores de la nueva Duma lo hicieron la mañana de este domingo observando columnas de humo, luego del ataque con drones más masivo lanzado por Ucrania contra la capital rusa, un mensaje humillante para el presidente Vladimir Putin de que el país invadido no sólo no se rinde ante el poderío militar ruso, sino que puede hacer mucho daño al país agresor.

En total, tres muertos en ataques sobre edificios civiles, unas dos decenas de heridos y la gigantesca refinería del distrito de Kapotnia en llamas, al suroeste de la metrópolis donde viven 14 millones de rusos. El ataque obligó al racionamiento de la gasolina, que se redujo a la mitad por vehículo: de 60 a 30 litros.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, calificó el ataque como el “más masivo” sufrido por Moscú. Las autoridades locales aseguran que sus sistemas antiaéreos derribaron 450 drones en su aproximación a la región. “El bombardeo tenía claramente como objetivo perturbar las elecciones”, aseguró el alcalde.

Espacio aéreo cerrado

La presencia de los aparatos ucranios provocó también el cierre del espacio aéreo sobre la capital durante unas horas. Los cuatro aeropuertos civiles de Moscú suspendieron y retrasaron más de 450 vuelos, según las autoridades.

Algunos de los aviones que se encontraban en pleno vuelo tuvieron que ser desviados a ciudades a más de medio millar de kilómetros de distancia, como San Petersburgo.

“Putin debe poner fin a su brutal guerra”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reportó este domingo golpes contra instalaciones claves de la industria petrolera rusa y un centro logístico lo que, dijo, representa miles de millones de dólares menos para la maquinaria de guerra del Kremlin.

“Una de las instalaciones claves de la industria petrolera rusa y un centro logístico del agresor fueron alcanzados. Eso representa miles de millones de dólares con la que se mantiene la maquinaria de guerra”, dijo Zelenski en su cuenta de X.

“Agradezco a nuestros guerreros por su precisión, al servicio de seguridad de Ucrania junto con las fuerzas de sistemas no tripulados, a las tropas de operaciones especiales, el contraespionaje militar y a los servicios secretos para el extranjero”, afirmó Zelenski.

“Moscú tiene que terminar su brutal guerra y elegir la paz en lugar de crear una defensa aérea de varios anillos en menoscabo de otras regiones. Hay propuestas para una desescalada que están sobre la mesa en ámbitos como la energía o la seguridad alimentaria”, sostuvo.

“Lo que falta es voluntad política. Agradezco a todos los que fortalecen las capacidades de largo alcance de Ucrania”, añadió.