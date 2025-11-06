Banco de alimentos en Florida ofrecerá suministros a empleados federales por cierre de Gobierno

Banco de Alimentos Banco de Alimentos (La Crónica de Hoy)

El mayor banco de alimentos del sur de Florida, Feeding South Florida (FSF), informó este jueves que ofrecerá ayuda alimenticia a empleados federales afectados por el cierre del gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos.

“Estas personas dedican sus vidas a servir a nuestro país, ahora es nuestro turno de apoyarlos”, expresó el presidente y director ejecutivo de Feeding South Florida, Paco Vélez.

FSF convocó a los empleados gubernamentales afectados que se quedaron sin trabajo o continúan ejerciendo sin cobrar sueldo para ofrecerles alimentos y suministros.

“Durante este difícil momento, sin un final a la vista, estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a poner comida en la mesa de los empleados federales”, agregó.

Los afectados que acudan al encuentro podrán llevarse productos frescos, alimentos no pedecederos y recursos, siempre y cuando presenten “una identificación oficial emitida por el gobierno”.

Asimismo, la organización precisó que existe un aumento de demanda de alimentos que se suma a “la alta inflación, los problemas en la cadena de suministro, el aumento de los precios del combustible y los costos de vivienda”.

Falta de presupuesto por el cierre de Gobierno

La semana pasada, la falta de presupuesto debido al cierre del Gobierno desestabilizó la finalización de las ayudas federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), de las cuales se beneficiaban hasta ahora 42 millones de personas, entre ellos 10 millones de latinos.

Aún así, este sigue activo gracias a resoluciones judiciales que obligaron al Gobierno a utilizar fondos de reserva mientras que persiste el cierre federal, pero está financiado parcialmente.