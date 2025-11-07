Al menos tres muertos deja un derrumbre de una planta termoeléctrica en Corea del Sur

Derrumbre de torre en en la planta de Korea East-West Power Co. (@nypost/x)

Al menos tres personas perdieron la vida al derrumbarse una torre en un planta termoeléctrica en Ulsan, Corea del Sur, así lo informó este viernes la agencia de noticias local Yonhap, mientras que dos personas más fueron rescatadas con vida en una operación de búsqueda que aún continúa.

Los fallecidos, según fuentes del departamento de bomberos, se encontraban cerca de una torre en proceso de demolición en la planta de Korea East-West Power Co., cuando la estructura de 60 metros de altura se derrumbó, enterrandolos por completo.

Entre las víctimas se encuentra un trabajador de 44 años, que fue declarado muerto en la mañana cuando los equipos de rescate trataban de sacarlo de entre los escombros; una mujer de 61 años que murió en el hospital y un hombre de 49 que falleció antes de poder ser trasladado al hospital.

Aún se encuentran dos cuerpos enterrados

Asimismo, las autoridades trabajan para rescatar otros dos cuerpos más las cuales fueron identificadas bajo los escombros y se presume que ya no cuentan con signos vitales.

Otros dos empleados fueron rescatados con vida poco tiempo después del incidente, cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar donde todavía continúan con las labores de búsqueda para encontrar más sobrevivientes atrapados.

Al menos nueve personas se encontraban en el lugar cuando tuvo lugar el derrumbe, según Yonhap.

El ministro de Trabajo surcoreano, Kim Young-hoon, transmitió este viernes por la mañana, en una reunión para atender el desastre, sus condolencias a los familiares de las víctimas, pidiendo a los bomberos que realicen “todos los esfuerzos posibles” por rescatar al resto de los atrapados. (Con información de EFE)