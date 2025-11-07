¿Atentado frustrado contra la embajadora de Israel en México? EU acusa a Irán de planear el asesinato

Embajadora Einat Kranz-Neiger Autoridades mexicanas y estadounidenses frustran un atentado contra la embajadora de Israel en México

Estados Unidos acusa a Irán de planear el asesinato de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, en una operación que habría sido organizada por la unidad 11000 de la fuerza Quds, un grupo de élite del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica.

¿Cuándo se empezó a crear el ataque a la embajadora Einat Kranz-Neiger en México?

Según la información revelada, el complot empezó a realizarse a finales de 2024, pero fue descubierto por los servicios de seguridad mexicanos durante el verano pasado, evitando así un atentado contra la diplomacia de Israel.

El desarrollo y planificación del atentado, se tiene entendido que empezó en otros lugares de Latinoamérica, pues se vinculó a la embajada de Irán en Venezuela, ya que se habría reclutado a todos los operativos locales en la región.

El supuesto plan se habría puesto en marcha después del ataque contra el complejo diplomático iraní de Damasco, en abril del 2024, donde murieron altos mandatarios de la guardia revolucionaria iraní.

¿Por qué se menciona este caso hasta ahora?

La información sale a la luz apenas ahora, luego de que fuentes estadounidenses confirmaron la conexión directa con la fuerza Quds.

Aunque el intento fue descubierto en el verano pasado, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantuvieron el caso en revisión, mientras se seguían buscando los vínculos y los posibles operativos involucrados.

¿Qué es la fuerza Quds?

Es un equipo de batalla del grupo élite del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica, red internacional iraní que también habría intentado ataques en Australia y Europa.

Según fuentes de Axios, el grupo, quienes tienen varios subgrupos en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, fueron quienes empezaron a organización el complot.

Israel agradece a México por invitar al ataque

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel emitió un comunicado este viernes en el que agradece a las autoridades mexicanas por desarticular una “red terrorista dirigida por Irán”.

Asimismo, el gobierno israelí aseguró que sus agencias de inteligencia continuarán trabajando en conjunto con otros países para impedir amenazas similares contra diplomáticos.

“El pueblo y el Gobierno de Israel reconocen la labor de los servicios de seguridad y la cooperación internacional que evitó una tragedia”, señaló el portavoz Oren Marmorstein.