Más de 13,000 controladores aéreos en EU trabajan sin sueldo por cierre de gobierno

Cierre de Gobierno — El cierre del gobierno por falta de presupuesto agrava la situación en Estados Unidos al cumplirse 39 días de esta crisis, que por segundo día consecutivo mantiene por arriba de los mil 300 vuelos cancelados, miles de viajes retrasados, por la escasez de controladores aéreos, aunque reportes de medios estadounidenses revelan que más de 13 controladores aéreos y de seguridad han sido presionados a trabajar sin percibir su sueldo.

De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, ya se han registrado más de 1.300 vuelos cancelados a lo largo de las últimas 24 horas, siendo los aeropuertos de Charlotte (Carolina del Norte), el Newark y el John F.Kennedy de Nueva York, el Internacional de Chicago y el de Atlanta los más afectados.

La falta de controladores aéreos ha provocado también retrasos en más de 3,700 vuelos entre los que destacan las terminales del área de Nueva York.

Los viajes que llegan al Kennedy lo hacen con un retraso medio de más de dos horas y media, y las salidas unos 100 minutos tarde. Los que aterrizan en Newark sufren un retraso medios de más de cuatro horas y en el Aeropuerto LaGuardia de en torno a una hora, según informó CNN.

Las aerolíneas que más se han visto afectadas por retrasos son American Airlines, Southwest, United, Delta y Jetblue.

Medios en EU como las cadenas CNN, Telemundo y el medio Axios reportan que unos 13,000 controladores aéreos y controladores de seguridad siguen desempeñando sus tareas sin cobrar un salario, un número que corresponde a la estructura mínima necesaria para asistir más de 50,000 vuelos diarios sobre el espacio aéreo estadounidense.

El sector aéreo en EU teme que la situación se complique aún más conforme se acerque el Día de Acción de Gracias (27 de noviembre), la temporada con mayor tráfico de pasajeros en Estados Unidos.

“Esto se va a agravar si el cierre se prolonga hasta esas fechas”, advirtió un pasajero en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York.

