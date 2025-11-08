México y Francia fortalecen su cooperación con la firma de una carta de intención bilateral

El Almirante de la Marina, Raymundo Pedro Morales, tras la firma del acuerdo entre México y Francia para reforzar la cooperación contra organizaciones delictivas transnacionales. (@AlmiranteSrio)

En un acto protocolario realizado en las instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), los gobiernos de México y Francia firmaron una carta de intención con el propósito de reafirmar su compromiso de cooperación bilateral en distintos ámbitos estratégicos. Este documento simboliza la voluntad de ambas naciones por mantener una relación sólida, moderna y enfocada en los retos globales actuales.

Durante la ceremonia, representantes de la Secretaría de Marina y de la Embajada de Francia en México destacaron la importancia de esta alianza que, desde hace décadas, ha permitido el desarrollo de proyectos conjuntos en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y marítima. La nueva carta tiene como objetivo fortalecer estos lazos, impulsar el intercambio de conocimiento y promover la innovación en beneficio de ambas sociedades.

El acto se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad diplomática, en el que se recordó que México y Francia mantienen una relación histórica que supera los 190 años de cooperación y amistad, y que próximamente celebrarán el bicentenario de sus relaciones diplomáticas. Este acuerdo representa un paso más en la consolidación de esa relación, adaptándola a los nuevos tiempos y desafíos internacionales.

Las autoridades mexicanas resaltaron que uno de los enfoques principales será fortalecer las capacidades marítimas y de seguridad, así como promover la formación académica en instituciones navales mediante programas de intercambio. Por su parte, el gobierno francés expresó su disposición de apoyar proyectos conjuntos en materia de investigación, desarrollo tecnológico y medio ambiente, especialmente aquellos que ayuden a combatir el cambio climático y promuevan el uso sustentable de los océanos.

Además, la carta contempla la posibilidad de intercambios culturales y educativos que faciliten la movilidad de estudiantes, investigadores y expertos entre ambos países. Esto permitirá compartir experiencias, ampliar la cooperación académica y generar nuevas oportunidades de aprendizaje en áreas como la ingeniería, la oceanografía y las ciencias sociales.

El documento también refuerza los lazos en materia de defensa y formación naval, destacando el compromiso de ambas naciones con la seguridad marítima internacional. A través de este tipo de acuerdos, se busca mejorar la capacitación de personal, fortalecer la vigilancia en mares y promover el respeto al derecho internacional marítimo.

Durante el evento, se reconoció que la relación entre México y Francia no solo se basa en la historia, sino en un presente dinámico que busca proyectarse hacia el futuro. Ambos países coincidieron en la importancia de continuar con este diálogo constante y de mantener la cooperación como una herramienta clave para alcanzar el desarrollo sostenible, la paz y el progreso.

Con esta firma, México y Francia reafirman su amistad, confianza mutua y compromiso compartido para seguir colaborando en beneficio de sus pueblos, demostrando que la cooperación internacional sigue siendo un pilar esencial para enfrentar los desafíos del siglo XXI.