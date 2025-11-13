Florida detiene a más de 200 migrantes en operativo contra criminales sexuales extranjeros

ICE Autoridaes detienen en Florida a supuestos violadores y asesino migrantes |imagen de archivo| (EFE)

Las autoridades del estado de Florida en Estados Unidos anunciaron la detención de casi 230 inmigrantes durante un operativo denominado Operations Dirtbag (Operación Basura), el cual se realizó durante los últimos 10 días, logrando arrestar a presuntos criminales sexuales y otros acusados de asesinato que son provenientes de Cuba, Venezuela y Ucrania.

De acuerdo con la subsecretaria del servicio de inmigrantes y control de aduanas, Madison Sheahan, informó que el saldo completo de los detenidos incluye a 54 depredadores sexuales, 174 violadores, 2 asesinos, un condenado por narcotráfico y 8 delincuentes.

“Gracias al liderazgo del gobernador Ron DeSantis, hemos conseguido establecer el tono para la nación al remover a lo peor de lo peor”, declaró Sheahan durante una conferencia de prensa en Miami.

Detenidos por agresiones sexuales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que el operativo se centró en la localización de personas que tienen antecedentes de violación, agresión a menores, explotación infantil e intento de homicidio.

Aunque no se revelaron las nacionalidades de los detenidos, medios locales, por medio de documentos oficiales, llegaron a la conclusión de que entre los detenidos se encuentran 4 cubanos, un venezolano y un ucraniano en delitos sexuales contra menores.

Política migratoria de Florida

Según la funcionaria, Florida se ha convertido en problema de la policía migratoria, pues dentro de este estado cuentan con 335 acuerdos para migrantes y centros de detención especializados como Alligator Alcatraz y Operación Depot.

El vicegobernador, Jay Collins, mencionó que las autoridades estatales continuarán con los operativos luego de que el pasado 26 de septiembre más de 350 inmigrantes fueron arrestados en un operativo de la patrulla de carreteras de Florida (FHP).

¿Qué pasará con los migrantes detenidos en Florida?

aunque las autoridades no dijeron exactamente lo que pasaría con los detenidos, es más que obvio que serán juzgadas en Estados Unidos por haber cometido los delitos dentro del país, sin embargo, también cabe la posibilidad de que sean extraditados a sus países de origen.

Pese a todo se señaló que la Operation Dirtbag fue posible gracias a la coordinación con agencias locales que forman parte de un programa que permite a policías estatales colaborar directamente con el ICE en tareas migratorias.