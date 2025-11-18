Cae en España la “Oficina” del CJNG: 20 detenidos y más de una tonelada de droga asegurada

Decomisan armas y drogas del CJNG en España Las autoridades españolas, en conjunto con la DEA y países bajos desmantelaron una red de drogas, hay 20 detenidos

La Policía española, con apoyo de la DEA y autoridades de Países Bajos, desmanteló lo que llaman la “oficina” del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio español. La operación llamada “Oyamel” terminó con 20 personas detenidas en distintos puntos del país, varias de ellas ligadas a la camorra napolitana.

Según las autoridades, este grupo movía grandes cargamentos de cocaína y metanfetaminas desde Sudamérica hacia España, escondidos dentro de maquinaria industrial de varias toneladas.

Droga decomisada del CJNG en España

La llamada operación Oyamel consiguió asegurar una cantidad considerable de diferentes drogas y decomisó algunas armas como:

1,870 kilos de cocaína

375 kilos de anfetamina

14 kilos de plata

275 mil euros en efectivo

3 armas cortas

15 vehículos

Criptomonedas con valor de 15 mil dólares

Los agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado detectaron que el grupo operaba desde una finca en Ávila, y que tenía ramificaciones en Bilbao y Valencia.

Otro punto clave de la red se encontraba en Talavera de la Reina, en Toledo, donde recibían y enviaban la maquinaria industrial que escondía la droga. Desde ahí, mandaban la carga hacia Italia, donde contaban con apoyo de la camorra.

Investigaciones en maquinaria que entraba a España

Las autoridades comenzaron a investigar el caos a inicios de este año, cuando se detectó la entrada a España de cocaína oculta en maquinaria pesada, usando las compañías del empresario detenido; se creé que el grupo reactivó su operación ante la llegada de un nuevo cargamento, e incluso recibió a miembros del cártel enviados desde México.

La operación se ejecutó en dos partes: primero, las detenciones del núcleo operativo; después, los golpes a los puntos de distribución en Valencia y el País Vasco.

Entre los 20 detenidos, de los cuales 15 ya en prisión, uno de ellos es un empresario español que daba soporte logístico y manejaba varias empresas usadas para lavar dinero del cártel, también capturaron a dos personas consideradas objetivos prioritarios por la DEA.